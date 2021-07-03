Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Всего 10 177 бердчан вакцинировались от коронавируса

Главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская рассказала "Курьер. Среда. Бердск" о том, сколько бердчан поставили прививки от коронавируса.
По официальным данным, на 30 июня 2021 года в Бердске вакцинировано первым компонентом 14 571 человек. Закончили вакцинацию 10 177 бердчан - они поставили прививку двумя компонентами.
Как сообщили главврач горбольницы, почти половина из прошедших полный курс вакцинации - это горожане в возрасте старше 60 лет. Их 5996 человек.
- Самому старому вакцинировавшемуся 99 лет, - отметила Алла Николаевна.
При этом наибольшему число бердчан поставили прививку от коронавируса препаратом "Спутник V" - таких 13 149 человек, "ЭпиВакКорону" ввели 1177 горожанам, "КовиВаком" вакцинировались 245 человек.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки на 3 июля в Бердске выявлено 6 новых зараженных коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших за все время пандемии достигло 1928.
Алла Дробинская подчеркнула, что третья волна коронавируса набирает обороты, поэтому обязательно необходимо прививаться. Ведь именно из-за низкого уровня вакцинации в Бердской больницу происходит столпотворение.
Впрочем, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в пятницу министерство здравоохранения Новосибирской области ответило на публикацию — репортаж из красной зоны поликлиники №1.
- Приносим извинение. В связи с низким уровнем вакцинации увеличилось количество заболевших, что увеличило нагрузку на систему здравоохранения. В поликлинике дополнительно привлекают фельдшеров и стажеров, - говорится в сообщении из министерства.
Напомним, что 29 июня «Курьер. Среда. Бердск» в репортаже из красной зоны поликлиники №1 Бердска рассказал о том, как люди с температурой сидят в душном коридоре по 6 часов, ожидая приема у врача, занимая очередь в 4 часа утра.