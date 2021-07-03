Найдена собачка, с ошейником. На ошейнике бирка с надписью "буч". Потерявший хозяевам обращаться по телефону 8 923 123 43 59
Собака с надписью на ошейнике "буч" найдена в Бердске - фото
9:09:597/3/2021
Потерявший хозяевам обращаться по телефону 8 923 123 43 59.
Найдена собачка, с ошейником. На ошейнике бирка с надписью "буч". Потерявший хозяевам обращаться по телефону 8 923 123 43 59
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