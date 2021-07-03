Собака с надписью на ошейнике "буч" найдена в Бердске - фото
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Собака с надписью на ошейнике "буч" найдена в Бердске - фото

9:09:597/3/2021
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Потерявший хозяевам обращаться по телефону 8 923 123 43 59.

На ошейнике бирка с надписью "буч"
На ошейнике бирка с надписью "буч"

Найдена собачка, с ошейником. На ошейнике бирка с надписью "буч". Потерявший хозяевам обращаться по телефону 8 923 123 43 59

На ошейнике бирка с надписью "буч"
На ошейнике бирка с надписью "буч"

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