В чем разница между словами «Я люблю тебя» и «Люблю тебя»?

В чем разница между любовью к тебе и "Я люблю тебя"? На самом деле очень много.
Большинство мужчин и женщин, имевших хоть какой-то опыт свиданий, были в отношениях с людьми, которые вместо того, чтобы просто сказать: «Я люблю тебя», бросают в своих сообщениях быстрое «Люблю тебя», пишет https://www.yourtango.com
Возможно, в этот самый момент вы влюбляетесь в кого-то, у кого есть эта неприятная привычка, или вы можете даже быть тем, кто сделал это сам и хочет понять, что это значит для вас.
Что означает, когда кто-то говорит «Люблю тебя» против «Я люблю тебя»?Некоторые могут полагать, что отбрасывание «я» является предупреждающим знаком скрытого страха перед обязательствами или эмоциональной привязанностью, в то время как другие могут подумать, что это не означает ничего, кроме случайного характера.
На самом деле нет одного простого ответа на вопрос, что значит, когда кто-то говорит: «Люблю тебя», а не все три маленьких слова. Но поскольку очень много пар, похоже, борются с этой проблемой, которая может быть связана или не связана с семантикой, я составил свой собственный список из 10 возможных объяснений.
Вот 10 вполне возможных причин, по которым кто-то может сказать «люблю тебя» против «я люблю тебя» - и что это значит для ваших отношений.
1. «Люблю тебя» немного менее формально.Некоторые люди в целом идентифицируют себя как случайных людей, потому что именно так они себя видят. Они удобно одеваются. Они более расслаблены и расслаблены, чем другие. Они не душные и не придерживаются обычаев или формальностей.
Человек, который ценит эти черты характера, с большей вероятностью будет использовать более расслабленное и менее сдержанное «люблю тебя», чем его более формальную и традиционную альтернативу.
2. Они могут быть немногословными.Некоторые люди ценят более лаконичный и конкретный стиль общения. Это примерно эквивалентно тому, как кто-то пишет, а не тому, как они говорят. В текстовых сообщениях они будут более экономно подбирать слова и использовать больше сокращений, разговорных выражений и общепринятых смайликов.
Опять же, это продолжение их личных ценностей и предпочтений.
3. Может просто быть тем, кто они есть.Возможно, некоторые люди выражают сокращенное «люблю тебя», потому что считают, что это рефлексивное убеждение, и намеренно снижают планку его выражения. Это означает, что они могут думать, что любовь - самая естественная вещь в мире, и чем больше они выражают ее, тем лучше может выглядеть мир.
Как любовный тренер, я рассматриваю эту перспективу как выход на территорию крутых ниндзя. Если вы найдете такого человека, это хороший человек.
4. Сказать «люблю тебя» - это немного уклончиво.Так как это менее формально, быстрое попутное «люблю тебя» может быть простым способом обойти фильтры и скрыть это, не привлекая слишком много внимания и проверки.
Но, поскольку нас так часто спрашивают об этом, это не такой скрытый метод, как некоторые могут подумать.
5. Они используют его как пробный шар.Пробный баллон - это быстрый способ с низким уровнем риска оценить реакцию, основанную на реакции людей. Иногда этот воздушный шар без комментариев проплывает мимо, поэтому они знают, что он прошел. В других случаях это может быть подвергнуто сомнению или прямо оспорено.
Но что бы ни случилось, вы будете знать, где стоите, после того, как воздушный шар вылетит на свободу.
6. Это дает им правдоподобное отрицание.Вторая стадия теории пробного шара основана на предположении, что если их выбор словоблудия оспаривается из-за того, что он нежелателен, человек, экспериментирующий с сообщением, всегда может отступить и обернуть себя оправданием правдоподобного отрицания, что означает они могут сказать, что это ничего не значило, и даже повернуть вещи вспять к вопрошающему за то, что он сделал из этого такое большое дело.
По сути, они могут полностью отрицать проблему и вернуть ее на колени претенденту.
7. Это может сигнализировать о том, что они нравятся.
Опять же, выбирая мимоходом случайное «люблю тебя» вместо того, чтобы полностью владеть твердым заявлением «Я люблю тебя», тот, кто воплощает в себе энергию угодника, может использовать эти два слова в разговоре, чтобы оценить, насколько хорошо все три слова может приземлиться. Это похоже на продавца, который проводит «мягкое тестирование», говоря: «Если бы мы могли решить эту проблему за вас, как вы думаете, вы были бы готовы к покупке?»
Используя смягчители и дистанцирующую речь, становится легче обойти чужую защиту.
8. Им может это просто нравиться, и это стало их привычкой.Иногда люди адаптируют языковые шаблоны и обороты фраз, которые они услышали мимоходом, просто потому, что им нравится, как это звучит или заставляет их чувствовать. Это своего рода концепция «подражание - самая искренняя форма лести».
И если фразеология особенно запоминающаяся или имеет несколько применений, иногда она может найти свое место в повседневном или частом употреблении человека.
9. Это может означать, что у них немного более низкий уровень EQ.
Все знакомы с IQ как мерой индивидуального интеллекта, но их EQ является мерой их эмоционального интеллекта . Другими словами, люди, испытывающие большие трудности с использованием «слова L» или других подобных слов, основанных на эмоциях, могут предпочесть «отбросить я» и перейти к более отдаленному «люблю тебя», потому что это поддерживает дистанцию и отрицание.
А также ...
Учитывая эти девять предыдущих возможностей, последнее, безусловно, самое важное, что нужно запомнить:
10. Ничего - потому что ничто не имеет никакого значения, кроме того значения, которое вы этому придаете.Когда вы пытаетесь решить, почему люди делают то, что они делают, нужно учесть множество факторов, прежде чем вы сможете точно оценить их. Вы должны наблюдать за человеком в течение определенного периода времени, чтобы привести его поведение и привычки в соответствие с индивидуальными особенностями.
Это потому, что люди являются продуктом своего окружения, влияний, привычек, убеждений, стандартов, идеалов и многого другого. «Нормальность» одного человека может сильно отличаться от мнения другого, поэтому, если вы судите слишком рано, имея слишком мало информации, вы почти наверняка сделаете неправильную оценку.
И, что наиболее важно, когда дело доходит до решения, что означают вещи, это всегда ваша работа, и только ваша работа.
Так что будьте осторожны, потому что ваши решения имеют последствия. Как только вы судите кого-то, становится практически невозможно повлиять на него… или на себя.