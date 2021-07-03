Мощный пожар на птицефабрике "Алтайский бройлер" в Бийске обрушил крышу площадью 3000 кв. метров

3 июля в Бийске по адресу ул. Лесная, 25 произошел пожар внутри корпуса птицефабрики "Алтайский бройлер".
Очевидно, что сообщение о происшествии поступило с опозданием и на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения кровля цеха (металл по деревянной обрешётке) уже горела открытым огнем, произошло частичное обрушение. Площадь возгорания около 3000 квадратных метров. Из опасной зоны пожарными была эвакуирована техника. Для бесперебойной подачи воды проложены магистральные линии от водоисточников. На месте происшествия работают значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет, люди покинули здание самостоятельно, сообщает МЧС региона.
На данный момент пожар ликвидирован. По уточненной информации к работе были привлечены 49 человек, 20 единиц техники, из них от МЧС России 34 человека и 14 единиц техники (в том числе 9 автоцистерн и 2 автолестницы). В условиях сильного задымления работало 5 звеньев газодымозащитной службы.
Причина случившегося выясняется.