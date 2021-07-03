Мощный пожар на птицефабрике "Алтайский бройлер" в Бийске обрушил крышу площадью 3000 кв. метров
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мощный пожар на птицефабрике "Алтайский бройлер" в Бийске обрушил крышу площадью 3000 кв. метров

9:26:567/3/2021Фото: 22.mchs.gov.ru
0

Сообщение о пожаре поступило с опозданием и на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения кровля цеха уже горела открытым огнем.

Из опасной зоны пожарными была эвакуирована техника
Из опасной зоны пожарными была эвакуирована техника

3 июля в Бийске по адресу ул. Лесная, 25 произошел пожар внутри корпуса птицефабрики "Алтайский бройлер".

Очевидно, что сообщение о происшествии поступило с опозданием и на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения кровля цеха (металл по деревянной обрешётке) уже горела открытым огнем, произошло частичное обрушение. Площадь возгорания около 3000 квадратных метров. Из опасной зоны пожарными была эвакуирована техника. Для бесперебойной подачи воды проложены магистральные линии от водоисточников. На месте происшествия работают значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет, люди покинули здание самостоятельно, сообщает МЧС региона.

На данный момент пожар ликвидирован. По уточненной информации к работе были привлечены 49 человек, 20 единиц техники, из них от МЧС России 34 человека и 14 единиц техники (в том числе 9 автоцистерн и 2 автолестницы). В условиях сильного задымления работало 5 звеньев газодымозащитной службы.

Причина случившегося выясняется.

Пострадавших нет, люди покинули здание самостоятельно, сообщает МЧС региона
Пострадавших нет, люди покинули здание самостоятельно, сообщает МЧС региона

«Хуже не будет»: Тарасова не побоялась высказаться о Черчесове
К чему может привести привычка пить воду по утрам
«Случается раз в 10 лет»: на РФ надвигается сильнейшая аномалия
Триллион долларов: мужчина был потрясен, увидев свой счет
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Всего одна фраза: Боярский высмеял Черчесова
После жалобы россиянки Путину Устинов отказался от своей дачи
Повторная вакцинация: что об этом говорит иммунолог
Немцы дали неожиданный совет британским военным насчет Крыма
обрушение крышипожар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздно заметили возгорание?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Главные дела по лунному календарю в саду и на грядках с 5 по 11 июля по лунному календарю
    9:20:43 7/3/2021
    Главные дела по лунному календарю в саду и на грядках с 5 по 11 июля по лунному календарю
    В чем разница между словами «Я люблю тебя» и «Люблю тебя»?
    9:17:56 7/3/2021
    В чем разница между словами «Я люблю тебя» и «Люблю тебя»?
    Почему нельзя оглядываться после похорон на кладбище?
    8:20:39 7/3/2021
    Почему нельзя оглядываться после похорон на кладбище?
    Уникальные открытки и манящие поздравления с Днём работников морского и речного флота 4 июля
    7:15:08 7/3/2021
    Уникальные открытки и манящие поздравления с Днём работников морского и речного флота 4 июля
    БердскГлавврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Всего 10 177 бердчан вакцинировались от коронавируса
    6:45:48 7/3/2021
    Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Всего 10 177 бердчан вакцинировались от коронавируса
    Растущая и убывающая луна в июле 2021: Благоприятные даты для стрижек и маникюра
    6:20:29 7/3/2021
    Растущая и убывающая луна в июле 2021: Благоприятные даты для стрижек и маникюра
    У обвиняемого в мошенничестве депутата Морозова заберет мандат 8 июля заксобрание Новосибирской области
    6:05:37 7/3/2021
    У обвиняемого в мошенничестве депутата Морозова заберет мандат 8 июля заксобрание Новосибирской области
    Выплаты на детей и льготы семьям: Какие законы вступили в силу с 1 июля 2021
    5:42:49 7/3/2021
    Выплаты на детей и льготы семьям: Какие законы вступили в силу с 1 июля 2021
    2 сильнейших бури в июле 2021: Даты катаклизмов и возможные последствия для здоровья
    5:20:45 7/3/2021
    2 сильнейших бури в июле 2021: Даты катаклизмов и возможные последствия для здоровья
    Как болеют коронавирусом привытые от инфекции люди, рассказал иммунолог
    5:14:36 7/3/2021
    Как болеют коронавирусом привытые от инфекции люди, рассказал иммунолог