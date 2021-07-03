Повторное заражение коронавирусом: причины, как определить, чем опасно и научные исследования

Коронавирус, как совсем новая болезнь, пока недостаточно изучен, но то, что можно им заразиться повторно - факт. О том, почему так происходит, как определить заболевание и чем оно опасно - в нашем материале.
Научных исследований, в которых бы рассматривался факт повторного заражения “китайским вирусом” пока практически нет, поэтому о причинно-следственных связях нельзя говорить с полной точностью. Так, например, в журнале Lancet выходила статья, где анализировался всего один подобный случай, поэтому ученые из-за недостатка данные не стали делать какой-то вывод и не смогли с полной уверенностью объяснить причину происходящего. Ученые Йельского университета установили, что причиной могут быть остатки коронавируса, которые снова активизировались в организме человека.
По данным отечественных медиков, заразить снова можно в том, случае, если при первой болезни организм не выработал достаточный иммунный ответ и антитела, которые бы смогли уничтожить вирус. Такое может произойти, когда человек перенес инфекцию в бессимптомной форме, потому что в тело попало слишком мало вируса для выработки стойкого иммунитета. При этом подхватить болезнь повторно можно гораздо реже, чем в первый раз, потому что у большинства все-таки вырабатывается достаточно антител. В таком случае, даже, если человек заболел, то иммунитет может защитить его от тяжелого течения болезни.
В организме человека вырабатывается несколько типов антител, первые появляются на стадии болезни и быстро исчезают, а последними появляются те, что помогают человеку оградиться от коронавируса. Как правило, их хватает на полгода, поэтому после этого срока можно вновь заразиться, если антител почти не осталось. Это значит, что стопроцентной защиты от болезни нет. Из-за этого специалисты рекомендуют соблюдать меры защиты - в общественных местах носить маски и т.д.
Повторный коронавирус обычно протекает легче, чем первая болезнь, однако если у человека была бессимптомная форма, во втором случае может развиться тяжелая форма коронавируса. Несмотря на это, по заявлению главврача “Коммунарки” Дениса Проценко, все повторно заразившиеся, которые поступали в больницу до февраля этого года, лежали со средней степенью тяжести. При этом отмечается, что повторное заражение - явление достаточно редкое. По данным американского исследования, у всех участников наблюдения, которые перенесли повторную болезнь, она протекала вообще без симптомов. Из-за этого человек может просто не понять, что болеет второй раз.
Если коронавирус протекает без каких-то симптомов, то определить его может только ПЦР-тест. Стоит насторожиться, если появилась температура, слабость, сухой кашель, одышка, головная боль, боль в горле, отсутствие запахов и т.д. То есть привычные симптомы “китайского вируса”. Основная опасность повторного заражения состоит в том, что у бессимптомных больных в первый раз, из-за недостаточного количества антител, второе заражение может пройти в тяжелой форме.
Из-за того, что коронавирус в целом пока недостаточно исследован, повторное заражение остается предметом дискуссий, однако тем, кто уже переболел нельзя исключать такую вероятность. В целях безопасности следует соблюдать меры предосторожности, а также сделать прививку.