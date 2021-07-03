Николая Сличенко похоронят на Троекуровском кладбище
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Николая Сличенко похоронят на Троекуровском кладбище

9:39:597/3/2021Фото: https://teatr-romen.ru/
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Церемония прощания начнется 4 июля в 10:00 в театре «Ромэн» по адресу: Ленинградский проспект, дом 32/2. Гражданская панихида в 12:00 в театре «Ромэн».

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Прощание с Николаем Сличенко пройдет 4 июля, сообщает пресс-служба театра «Ромэн».

Церемония прощания начнется в 10:00 в театре «Ромэн» по адресу: Ленинградский проспект, дом 32/2. Гражданская панихида в 12:00 в театре «Ромэн».

Отпевание состоится в 13:30 в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне по адресу: Малый Предтеченский переулок, дом 2. Похороны на Троекуровском кладбище.

Напомним, что Николай Сличенко умер 2 июля на 87-м году жизни.

Николай Алексеевич родился 27 декабря 1934 г. в Белгороде.

"В творческой биографии Николая Алексеевича множество ярких актёрских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино. Выдающиеся режиссёрские работы, которые подняли «Цыганский театр «Ромэн» на новую ступень.
Есть у таланта удивительная особенность – многогранность. Именно таким был Николай Алексеевич Сличенко – выдающийся актер, певец, режиссер, педагог, художественный руководитель театра «Ромэн», общественный деятель.
Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии «Тельца», память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах", написали в некрологи актеры театра.

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