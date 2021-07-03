В Самаре убили жену отравленного в 2012 году банкира

3 июля в 10 часов в квартире, расположенной в одном из жилых домов по улице Садовой Ленинского района города Самары, обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти, в виде телесных повреждений в области головы. По предварительным данным повреждения нанесены твердым тупым предметом, сообщает СК по Самарской области.
Убитой оказалась вдова отравленного в 2012 году банкира - Екатерина Пузикова. Ранее ее подозревали в убийстве супруга - заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова. Он скончался 20 марта 2012 года. Жену подозревали в том, что она подмешивала в еду яд.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты следственного управления, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Посмотреть эту публикацию в Instagram