В Самаре убили жену отравленного в 2012 году банкира
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В Самаре убили жену отравленного в 2012 году банкира

10:22:487/3/2021Фото: ekaterinasokirskaya
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Повреждения нанесены твердым тупым предметом по голове. Тело нашли в квартире.

Екатерину Пузикову нашли убитой в Самаре
Екатерину Пузикову нашли убитой в Самаре


3 июля в 10 часов в квартире, расположенной в одном из жилых домов по улице Садовой Ленинского района города Самары, обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти, в виде телесных повреждений в области головы. По предварительным данным повреждения нанесены твердым тупым предметом, сообщает СК по Самарской области.

Убитой оказалась вдова отравленного в 2012 году банкира - Екатерина Пузикова. Ранее ее подозревали в убийстве супруга - заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова. Он скончался 20 марта 2012 года.  Жену подозревали в  том, что она подмешивала в еду яд.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты следственного управления, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





 










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Публикация от Ekaterina Sokirskaya (@ekaterinasokirskaya)




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