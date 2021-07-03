Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года для каждого знака зодиака от астролога

В неделю, наполненную внезапными изменениями и разрывами в нашей романтической жизни, важно понимать, что не все концовки на самом деле являются потерями.
Ваш еженедельный любовный гороскоп на 5-11 июля 2021 года учит тому, чего ваш знак зодиака никогда раньше не понимал, пишет https://www.yourtango.com/
Хотя это клише по своей природе, это правда, что что-то еще не может начаться, пока что-то не закончится.
В этом случае сезон Рака - это время, когда многие отношения, которые были на скале, по-настоящему обретают покой, который приносит дальнейшее развитие.
Даже если мы знаем, что это то, что должно произойти, это не значит, что не будет некоторого чувства неуверенности по мере того, как мы проходим через это время.
Но вместо того, чтобы сосредотачиваться только на отношениях, которые переходят либо к окончанию, либо к другому состоянию, посмотрите на то, что достигается, если только это уроки, которые извлекаются в текущий момент.
Еще один важный аспект, который следует учитывать, заключается в том, что мы так часто ищем жертву или преступника в отношениях, которые заканчивают их романтическую фазу, что обычно забываем, что это просто проблема несогласованности.
Отсутствие единства с нашим партнером означает, что мы всегда или выросли в разных людей. Это означает, что любовь и то, как нам нужно действовать в отношениях, различаются.
То, что мы представляем себе в будущем или как эти самые важные пункты списка, больше не гармонирует друг с другом.
И это нормально. Это нормально осознавать, что, хотя наш будущий бывший не плохой человек, он не наша личность.
Можно сказать, что вина в поломке не связана ни с одной другой, но в простом факте, который не может быть оспорен; мы не в согласии.
Хотя на этой неделе окрашивают не только концовки, но и те отношения, в которых мы можем чувствовать себя наиболее свободно.
Все происходит одновременно, и в то время как более ограничительные отношения прекратятся, отношения, основанные на свободе «я», будут процветать.
С более высоким уровнем приверженности или даже зачатия ребенка вполне вероятно.
Позвольте себе прожить эту неделю с изяществом и доверием, не цепляясь за то, что кажется вам не предназначенным, потому что невозможно потерять то, что есть.
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года: что происходит по транзитам, планете и датеПонедельник, 5 июля 2021 г. - Солнце в Раке в секстиле с Ураном в Тельце.
Ожидайте приятных сюрпризов, особенно в нашей домашней обстановке, с этим двухдневным транзитом. Скорее всего, произойдут судьбоносные события, которые вызовут ощущение, что мы становимся более самими собой с желанием, чтобы наша семейная жизнь соответствовала.
Меркурий в Близнецах в квадрате Нептун в Рыбах
Недоразумения изобилуют этим двухдневным переходом, который заставит нас признать любые несовпадения с нашими партнерами, особенно с точки зрения того, как мы определяем любовь и будущие мечты, которые у нас есть. Несмотря на то, что этот аспект неудобен, он дает возможность очень ясно выразить правду, которую он приносит.
Марс во Льве в квадрате с Ураном в Тельце
Последний день перехода - это свобода и освобождение от всего, что, как кажется, сдерживает нас.
Сам по себе этот транзит часто сигнализирует о надвигающемся разрыве, но с объединяющими транзитами это день, когда отношения, которые разваливались в течение некоторого времени, будут закрыты раз и навсегда.
6 июля 2021 г., вторник - Венера во Льве напротив Сатурна в Водолее.
Двухдневный транзит с Венерой и Сатурном, который сигнализирует о времени размышлений и обработки внутри нас о состоянии или недавних событиях нашей любовной жизни.
Если вы расстались недавно, самое время подумать об уроках, которые были недавно извлечены.
Однако в отношениях это будет означать, что и вы, и ваш партнер недавно поднялись на новый уровень в отношениях, и это шанс отразить и обработать их вместе.
Четверг, 8 июля 2021 г. - Венера во Льве в квадрате с Ураном в Тельце.
Этот переход приносит осознание и мотивацию на следующие два дня о том, как привнести больше свободы и осознанного выбора в наши отношения.
Освободившись от тяжелого давления, чтобы сделать именно это, позвольте себе проверить границы того, чем, по вашему мнению, должны быть любовь и приверженность, и будьте готовы написать свои собственные правила.
9 июля, пятница - Новолуние в Раке
После тяжелой недели это новолуние принесет возможности для любви, большего комфорта и стабильности в наших домах. Несмотря на то, что оно сопряжено со своими проблемами, поскольку потребность в свободе все еще существует, это время, когда мы с большей вероятностью сможем создать то, что нам нужно в наших отношениях.
Это новое начало в том, как мы определяем любовь, дом и даже самих себя. Кроме того, отличная луна для зачатия, поэтому помните, что она с человеком, с которым вы хотите быть родителями на всю оставшуюся жизнь, а не в попытке сохранить нездоровые или уже умирающие отношения.
Воскресенье, 11 июля - Меркурий переходит в Рак.
Идеальное время, чтобы начать выражать то, что мы на самом деле чувствуем, и поговорить с нашим партнером или даже потенциальным партнером о том, что нам нужно, чтобы чувствовать себя самыми любимыми.
Отличное время, чтобы пройти викторину «Пять языков любви» и углубить эмоциональную близость с партнером.
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Он строился некоторое время, поэтому на этой неделе вы узнаете, что его нужно отпустить раз и навсегда.
Скорее всего, это связано с отношениями, которые с самого начала казались слишком тесными, но вы еще не были в том месте, чтобы увидеть, что это не та любовь, которая вам нужна.
Старайтесь не чувствовать себя виноватым за то, что переросли то, что на самом деле никогда не подходит, любовь никогда не бывает потерей.
Телец (20 апреля - 20 мая)Если в последнее время кажется, что ваши отношения приносят вам больше хаоса, чем мира, то на этой неделе наконец-то приходит истина о том, что делать дальше.
Хотя это правда, что любые отношения проходят через болезни роста, есть разница между ростом с нашим партнером и отдельно от него.
Ищите красоту в выборе мира на этой неделе и помните, что именно вы определяете, какую любовь вы решите принять или нет.
Близнецы (21 мая - 20 июня)У нас никогда не будет той любви, в которой мы действительно нуждаемся, если мы будем продолжать делать все неправильно. И хотя существует миллион различных видов любви и отношений, если мы попытаемся найти приверженность, исходящую из страха потери или боли, мы никогда не сможем испытать ее радость.
Постарайтесь увидеть, в чем вы больше защищали, чем доверяли, а затем посмотрите, каково это - верить в лучшее в любви, потому что всегда будут причины, по которым это не сработает, но причина, которая имеет значение, - это то, почему это может.
Рак (21 июня - 22 июля)
Похоже, что после нескольких тяжелых месяцев ваше самоощущение и чувство любви обретут новое начало на этой неделе.
Убедитесь, что весь ваш душевный поиск может проявиться в ваших отношениях на этой неделе, либо путем переопределения их границ, либо путем создания совершенно новых.
Самостоятельная работа имеет решающее значение для роста, но вторая часть этого - убедиться, что мы позволяем всему этому росту проявляться в наших отношениях.
Лев (23 июля - 22 августа)Если следовать своему сердцу в яркой натуре - это никогда не проблема, но стать реальным, уязвимым и поговорить о своих чувствах - задача. Какими бы важными ни были действия на этой неделе, так же важны слова, которые мы говорим.
Даже если вы иногда беспокоитесь о том, что вас поставят в тупик из-за того, что вы решили сказать или пообещать, они также могут освободить вас. Независимо от того, что правда о ваших чувствах, узнавайте, когда Вселенная дает вам возможность высказать их, потому что вы просто можете не получить ее снова.
Дева (23 августа - 22 сентября)На этой неделе произошло так много изменений, поэтому на этой неделе, возможно, пришло время успокоиться в тишине. Если вы столкнулись с проблемой во взаимоотношениях, которую нельзя отложить, то непременно столкнитесь с ней, поскольку, скорее всего, вы не сможете обрести покой, пока не сделаете это.
Однако сейчас не время для волнений. Позвольте себе время и подумать, чтобы увидеть, как вы сейчас определяете себя и что это значит для тех отношений, которые вам нужны в вашей жизни. Действия всегда могут прийти позже.
Весы (23 сентября - 22 октября)За мир всегда приходится расплачиваться, просто убедитесь, что на этой неделе вы жертвуете не своими собственными. Как бы сложно ни было высказаться, молчание посреди шторма еще более вредно.
Вы учите людей относиться к вам, исходя из того, что вы разрешили или нет. То, что вы позволили вещам достичь определенной точки, не означает, что они должны оставаться такими. Вы всегда можете выбрать другой, и если это означает, что кому-то больше нет места в вашей жизни, пусть будет так. Пришло время поставить себя на первое место.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Правда всегда рядом, какой бы неудобной она ни казалась. Но это всегда наш выбор. Отодвинуть завесу страха, которая часто мешает нам увидеть, что из того, что мы вместо этого желаем.
Позвольте себе доверие увидеть правду об отношениях вокруг вас на этой неделе. Не только с точки зрения того, что они не такие, какими кажутся, но и с точки зрения того, что они могут быть больше, чем вы изначально позволили им быть. Самый лучший вид любви всегда застает нас врасплох.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
С каждым днем все становится яснее, а это значит, что призыв к действию также становится все сильнее. Насколько вы знаете, в каком направлении вы собираетесь двигаться, было неуловимо, как на самом деле начать это путешествие.
Ответы приходят тогда, когда мы меньше всего их ожидаем, и они также приходят без помпы, чтобы заявить о себе. Вместо того, чтобы искать выход, на этой неделе посмотрите, как вы уже есть. Все становится намного проще, когда мы понимаем, что все уже изменилось.
Козерог (22 декабря - 19 января)Пришло время для нового начала, но прежде чем вы сможете его осознать, пора отпустить демонов из вашего прошлого. Никто не любит идеально, и мы также не знаем, насколько мы действительно любим, пока не сделаем это всеми способами, которые не работают.
Просто потому, что это никогда не срабатывало раньше, не означает, что этого не произойдет сейчас. Фактически, то, что это никогда не длилось, означает, что у вас есть целый ряд уроков и список с практическими рекомендациями, чтобы сделать это лучше. Но пора отпустить прошлое, потому что это единственное, что разрушит ваше будущее.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Часто любовь, о которой мы никогда не думали, что сможет удовлетворить нас, в конечном итоге превосходит наши самые смелые мечты. Не потому, что это обязательно дико, а потому, что он заглушает в нас непрекращающийся поиск того, что будет дальше. Он успокаивает частичку нашей души и вызывает желание пустить корни.
Каким бы маловероятным это ни казалось в какой-то момент, есть разница между тем, чтобы поселиться и пустить корни с кем-то, кто хочет побудить вас расти. Будьте готовы увидеть, что вам никогда не приходилось выбирать между свободой и стабильностью, особенно когда вы нашли этот баланс внутри себя.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Любить становится намного легче, когда ты стоишь на пути к тому, чтобы тебе это нравилось. В последнее время вы столкнулись с трудностями при получении, особенно в связи со здоровой, страстной и стабильной любовью.
Не из-за достоинства или даже страха, а потому, что, когда у нас никогда не было чего-то, нам трудно понять, что с этим делать, когда мы это делаем.
Хорошо, что ваша нынешняя романтическая ситуация так отличается от всего, что у вас было раньше. Вместо того, чтобы пытаться вписать это в старые сюжетные линии, позвольте себе увидеть в нем то, что он есть на самом деле, вечную любовь.