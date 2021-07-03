Автомобиль сорвался с автоподъемника в ущелье Адыр-су: погибла туристка. Видео с места трагедии
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Автомобиль сорвался с автоподъемника в ущелье Адыр-су: погибла туристка. Видео с места трагедии

10:44:447/3/2021Фото: МЧС
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Согласно объяснениям очевидцев, на середине подъема автомашина пришла в движение и упала с платформы. В результате падения погибла журналистка Наталия  Мхоян.

Автомобиль сорвался с автоподъемника в ущелье Адыр-Суу
Автомобиль сорвался с автоподъемника в ущелье Адыр-Су


Автомобиль с автоподъемника сорвался в ущелье Адыр-су в Кабардино-Балкарии. Погибла туристка.  Трагедия произошла утром 3 июля.

В 10 утра в  ущелье Адыр-су на автомашине приехали двое туристов из Ставропольского края. Девушка-водитель заехала на автоподъемник, выпустив пассажира, после чего, начался подъем припаркованного на платформе автомобиля. Согласно объяснениям очевидцев, на середине подъема автомашина пришла в движение и упала с платформы. В результате падения девушка погибла.

Как сообщили СМИ, погибла журналистка из Минеральных Вод Наталия  Мхоян.

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, изъяты видеозаписи с камер наблюдения, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшей.
 Следственным отделом по Эльбрусскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике проводится доследственная проверка по факту гибели туристки в ущелье Адыр-су.




 










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Публикация от МЧС КБР (@mchskbr)




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