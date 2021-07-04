С Днём арбитражного управляющего 17 июля: красивые поздравления в прозе
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С Днём арбитражного управляющего 17 июля: красивые поздравления в прозе

6:06:417/4/2021Фото: pixabay
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Благодаря профессионализму людей этой профессии в России удалось спасти от банкротства не одно предприятие.

День арбитражного управляющего

Поздравляю с Днём арбитражного управляющего и хочу пожелать терпения, уверенности, настойчивости, морального и физического здоровья, неутомимой энергии, блестящей интуиции, отменного таланта, безупречного мастерства! И пусть в деятельности, в жизни, в каждом деле всегда сопутствует поддержка и успех.

***

Поздравляю с Днём арбитражного управляющего и от души желаю терпения и силы, смекалки и удачи, упорства и настойчивости, уверенности и неиссякаемого потока достойных идей. Пусть всегда будет безупречен твой талан в делах банкротства, пусть каждая проблема как деятельности, так и жизни решается легко, красиво и успешно.

***

Поздравляю с Днём арбитражного управляющего. Желаю без лишних хлопот и стрессов выполнять свою работу безупречно, желаю уверенно и смело расправляться с банкротами и их долгами, желаю с интересом и азартом трудиться, жить и, конечно же, мечтать.

***

Поздравляю с Днём арбитражного управляющего и желаю, чтобы в жизни не было личных долгов, чтобы с остальными долгами по работе разбираться было легко. Пусть в нужный момент отменно работает смекалка, пусть в нужную минуту рядом оказываются нужные люди, пусть всегда при тебе будет удача и уверенность в себе.

***

С праздником всех сотрудников поздравляем! Пусть каждый арбитражный управляющий будет всегда ценным сотрудником, профессионалом, который ведет к цели, к победе и процветанию. Желаю всегда находить в себе силы на смелые решения!

***

Поздравляю! Пусть в жизни всегда будет все справедливо, пусть каждое принятое решение будет исходить от сердца, будет честным и не отягощает. Пусть выбор всегда будет правильным, а помыслы добрыми.

Источник: pozdravok.ru

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