В День работников морского и речного флота 4 июля необычайные поздравления для настоящих моряков

Бороздят просторы корабли,
Далеко – далёко от земли,
По морям, по рекам все плывут,
За собою вдаль нас всех зовут!
Пожелаем морякам добра,
Жизнь пусть будет их всегда светла,
Пусть семь футов их под килем ожидает,
И никто пусть никогда не унывает!
Флот в России бывает разный,
Есть речной, а есть морской.
Всегла главней моряк отважный,
А не что там за кормой.
Ясно, море – не река.
Море манит моряка.
Не хотим вас разделять,
Вместе будем поздравлять!
Катерки или суда –
Чтоб держала всех вода!
Чтобы звание «моряк»
Гордо вы несли, как флаг.
Им по зову сердца стали
И судьбу с водой связали.
Пожелаем моряку,
Ждали чтоб на берегу!
Подвластны им туманы и теченья,
Их птица странствий за собой зовет
И ставшее работой увлеченье
Их в плаванье счастливое ведет.
Пусть будут им послушными глубины!
Пусть солнца свет им озаряет путь!
Смиряются бездонные пучины
И брызг ,букеты украшают путь!
Верность и гордость России
Флот речной и морской.
У Вас своя важная миссия
Отвечаете за него головой.
Защищая от потерь и насилья
На границах морских.
Пусть не будет бессилья
От проблем людских!
Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru/