Волнующие морские поздравления и картинки в День работников морского и речного флота 4 июля 2021 года
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Волнующие морские поздравления и картинки в День работников морского и речного флота 4 июля 2021 года

9:40:067/4/2021Фото: bipbap.ru
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День работников морского и речного флота является важным профессиональным праздником.

День работников морского и речного флота

Сегодня поздравим моряков
Желаем не иметь врагов.
Пробоин, штормов и жутких цунами
Пусть не познает судно
Пусть попутный ветер будет с Вами
И пусть не будет в жизни трудно!

День работников морского и речного флота

Захватили твою душу реки,
Потеряли мы простого человека,
По морям и через глубь озер,
Мили водяные ты учел.
День морского и речного флота,
Золотая у тебя работа,
По волнам плывешь навстречу городам,
Потеряв учет своим годам.
Только дорогой не увлекайся,
Сквозь морские дебри отправляйся,
От родных и близких не теряйся,
Чаще в письмеце нам улыбайся.

День работников морского и речного флота

Вы патрулируете берега и границы страны
Выполняя работу свою.
Вам на море беды не страшны
Вы все равно возвращаетесь в семью.
Чужих не пустите на порог
Честь страны всегда сбережете,
Желаем только счастливых дорог
Ведь лучшей жизни Вы не найдете!

День работников морского и речного флота

Куда не глянь везде вода,
Нет ни начала, ни конца,
И радуются вновь глаза,
Что по морям ведет тропа.
Ваш праздник встретим господа,
Морского и речного день флота,
Пусть вас преследует тепло и доброта,
И нравится прекрасная работа.


Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru/

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