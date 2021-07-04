Волнующие морские поздравления и картинки в День работников морского и речного флота 4 июля 2021 года

Сегодня поздравим моряков
Желаем не иметь врагов.
Пробоин, штормов и жутких цунами
Пусть не познает судно
Пусть попутный ветер будет с Вами
И пусть не будет в жизни трудно!
Захватили твою душу реки,
Потеряли мы простого человека,
По морям и через глубь озер,
Мили водяные ты учел.
День морского и речного флота,
Золотая у тебя работа,
По волнам плывешь навстречу городам,
Потеряв учет своим годам.
Только дорогой не увлекайся,
Сквозь морские дебри отправляйся,
От родных и близких не теряйся,
Чаще в письмеце нам улыбайся.
Вы патрулируете берега и границы страны
Выполняя работу свою.
Вам на море беды не страшны
Вы все равно возвращаетесь в семью.
Чужих не пустите на порог
Честь страны всегда сбережете,
Желаем только счастливых дорог
Ведь лучшей жизни Вы не найдете!
Куда не глянь везде вода,
Нет ни начала, ни конца,
И радуются вновь глаза,
Что по морям ведет тропа.
Ваш праздник встретим господа,
Морского и речного день флота,
Пусть вас преследует тепло и доброта,
И нравится прекрасная работа.
Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru/