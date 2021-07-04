Картинки С Днем женского счастья: красивые и нежные от дизайнера
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Картинки С Днем женского счастья: красивые и нежные от дизайнера

10:30:507/4/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

День женского счастья - уникальный праздник и каждый год отмечается трижды: 18 октября, 21 февраля и 11 июня.

День женского счастья

Счастья бесконечного,
Счастья в жизни вечного,
Счастья долгожданного,
Нежного, желанного.
Счастья необъятного,
Теплого, приятного,
Счастья дорогого,
Близкого, родного.
Счастья вам и мира,
И просто быть счастливыми.

День женского счастья

От души с днем счастья поздравляю,
И искренне тебе его желаю.
А ещё улыбок, солнца, доброты,
Море позитива, океан любви.
Всегда лишь белой в жизни полосы,
И пусть исполнятся скорей твои мечты!

День женского счастья

День счастья празднует Земля.
Сегодня все вокруг — друзья.
Как хорошо счастливым быть,
Смеяться, жить и не грустить.

Пусть счастье к вам приходит в дом,
Пусть будет всем уютно в нём,
Детей звенят пусть голоса,
Так будьте счастливы всегда!

День женского счастья

С днем счастья я хочу поздравить
Родных, любимых, всех друзей,
Пускай их счастье не покинет,
И будет жизнь полна затей,
Пусть улыбаются, смеются,
Не унывают никогда,
Тем, у кого в душе есть счастье,
Любая не страшна беда!

День женского счастья

Источник: pozdravok.ru

О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткидень женского счастья
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Счастья вам, женщины!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Картинки С Днем женского счастья: красивые и нежные от дизайнера
    10:30:50 7/4/2021
    Картинки С Днем женского счастья: красивые и нежные от дизайнера
    Можно ли поливать газон в солнечную погоду: Почему он горит и желтеет?
    10:20:02 7/4/2021
    Можно ли поливать газон в солнечную погоду: Почему он горит и желтеет?
    3 способа благополучно пережить магнитную бурю 8-13 июля 2021 года
    9:20:37 7/4/2021
    3 способа благополучно пережить магнитную бурю 8-13 июля 2021 года
    Что отталкивает мужчин в женщинах: 10 черт, которые им очень и очень не нравятся
    8:39:18 7/4/2021
    Что отталкивает мужчин в женщинах: 10 черт, которые им очень и очень не нравятся
    Благоприятные дни для финансовых операций в июле 2021 года: Отдаем долги, берем кредит, открываем вклад
    8:20:32 7/4/2021
    Благоприятные дни для финансовых операций в июле 2021 года: Отдаем долги, берем кредит, открываем вклад
    Золотое кольцо июля: Дата новолуния и 3 причины использовать свой шанс на изменение жизни
    7:20:27 7/4/2021
    Золотое кольцо июля: Дата новолуния и 3 причины использовать свой шанс на изменение жизни
    5 июля - День трудоголиков: открытки от дизайнера и поздравления для самых трудолюбивых
    6:40:32 7/4/2021
    5 июля - День трудоголиков: открытки от дизайнера и поздравления для самых трудолюбивых
    Число погибших при крушении филиппинского самолета C-130 Hercules выросло до 29. Смотрите видео с места авиакатастрофы
    6:28:56 7/4/2021
    Число погибших при крушении филиппинского самолета C-130 Hercules выросло до 29. Смотрите видео с места авиакатастрофы
    Что обязательно нужно сделать на Рождество Иоанна Предтечи Крестителя 7 июля 2021 года при встрече собаки на улице?
    6:20:02 7/4/2021
    Что обязательно нужно сделать на Рождество Иоанна Предтечи Крестителя 7 июля 2021 года при встрече собаки на улице?
    Быстрые свидания впервые состоялись в новосибирском Академгородке: 20 человек не испугались коронавируса
    6:09:06 7/4/2021
    Быстрые свидания впервые состоялись в новосибирском Академгородке: 20 человек не испугались коронавируса