Картинки С Днем женского счастья: красивые и нежные от дизайнера

Счастья бесконечного,
Счастья в жизни вечного,
Счастья долгожданного,
Нежного, желанного.
Счастья необъятного,
Теплого, приятного,
Счастья дорогого,
Близкого, родного.
Счастья вам и мира,
И просто быть счастливыми.
От души с днем счастья поздравляю,
И искренне тебе его желаю.
А ещё улыбок, солнца, доброты,
Море позитива, океан любви.
Всегда лишь белой в жизни полосы,
И пусть исполнятся скорей твои мечты!
День счастья празднует Земля.
Сегодня все вокруг — друзья.
Как хорошо счастливым быть,
Смеяться, жить и не грустить.
Пусть счастье к вам приходит в дом,
Пусть будет всем уютно в нём,
Детей звенят пусть голоса,
Так будьте счастливы всегда!
С днем счастья я хочу поздравить
Родных, любимых, всех друзей,
Пускай их счастье не покинет,
И будет жизнь полна затей,
Пусть улыбаются, смеются,
Не унывают никогда,
Тем, у кого в душе есть счастье,
Любая не страшна беда!
Источник: pozdravok.ru