Календарь дачника на 4 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

4 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 24 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец. Процент освещенности Луны составляет 27%. Восход Луны в 00:53, а закат в 15:39.
Хронология лунных дней
- 23 лунный день c 00:44 03.07.2021 по 00:53 04.07.2021
- 24 лунный день c 00:53 04.07.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Телец (+)
Луна в знаке Телец. Это очень плодородный знак, высокопродуктивный. У растений, посеянных и посаженных при этом знаке, формируется большой урожаи, плоды дольше хранятся, однако на семенные цели он не годится, т.к. семена плохо хранятся и имеют низкую всхожесть.
Посеянные в этом знаке растения долго не всходят, зато всходы очень дружные. У них много побегов, обильное, продолжительное и красивое цветение, крепкая корневая система, неплохая урожайность, растения будут коренастыми и невысокими.
Эти растения хорошо переносят перепады температуры и обладают повышенной зимостойкостью, но часто болеют и дают семена невысокого качества.
Благоприятно в тельце:
- замачивание и проращивание семян, посев и посадка на хранение, но не на семена любых растений — всё то, что растет медленно: деревья, кустарники, многолетники и т.д. Особенно, если эти растения должны быть крепкими, коренастыми и стойкими, чтобы успешно могли перезимовать;
- полив, рыхление, но не в зоне корней, чтобы их не повредить;
- покос трав, обрезка для усиления роста побегов, прививка, прищипка;
- заготовка корней лекарственных растении, внесение удобрений, закладка компоста и прополка сорняков;
- срезка цветов, т.к. они лучше хранятся при транспортировке и долго стоят в воде;
- выкопка луковичных;
- уборка на долгую сохраняемость;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны посев и посадка в Тельце следующих культур:
- овощных: арахис, бахчевые, бобовые, дайкон, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, красная, цветная), кабачки, картофель, лагенария, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, перец (сладкий и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, репа;
- пряно-зеленых: артишок, валериана, капуста, кориандр, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, шпинат, щавель;
- плодово-ягодных: вишня, груша, земляника, облепиха, слива, черешня, шиповник, яблоня;
- полевых: кукуруза, подсолнечник;
- цветов: бархатцы, георгин, гиацинт, гладиолус, душистый горошек, ирис, крокус, лилейные, настурция, нарцисс, тюльпан, шалфей;
- комнатных растений: бегонии декоративно-цветущие (клубневая, многоцветковая, зимоцветная), каланхоэ Блосфельда и Мангина, фиалка узамбарская, цикламен персидский, ампельные пеперомии (лазящая, крупнолистная, стелющаяся), первоцвет (примула) — мягковатый, обратноконический, китайский, синнингия.
Не благоприятно в тельце:
- рыхление в зоне корней;
- пересадка.
24 лунный день (+)
4 июля 2021 года в 12:00 — 24 лунный день. Энергетически заряженный день, связанный с пробуждением сил природы и с плодородием. Этот день благоприятный для дел в огороде и саду, но лучше работать с той частью растений, которая находится над землей.
Рекомендуется в 24 лунный день:
- посадка и посев растений;
- обрезка, прививка и перепрививка деревьев;
- подкормка и внесение удобрений;
- благоустройство сада.
Не рекомендуется в 24 лунный день:
- пикировка и прищипка.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
На убывающей Луне благоприятно:
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Влияние дня недели (±)
День недели - воскресенье. Этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.
Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.
Источник: mirkosmosa.ru