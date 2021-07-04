Календарь дачника на 4 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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Календарь дачника на 4 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:007/4/2021Фото: pixabay
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Энергетически заряженный день, связанный с пробуждением сил природы и с плодородием.

Луна в знаке Телец. Это очень плодородный знак, высокопродуктивный

4 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 24 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака ТелецПроцент освещенности Луны составляет 27%. Восход Луны в 00:53, а закат в 15:39.

Хронология лунных дней


  • 23 лунный день c 00:44 03.07.2021 по 00:53 04.07.2021
  • 24 лунный день c 00:53 04.07.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Телец (+)

Луна в знаке Телец. Это очень плодородный знак, высокопродуктивный. У растений, посеянных и посаженных при этом знаке, формируется большой урожаи, плоды дольше хранятся, однако на семенные цели он не годится, т.к. семена плохо хранятся и имеют низкую всхожесть.

Посеянные в этом знаке растения долго не всходят, зато всходы очень дружные. У них много побегов, обильное, продолжительное и красивое цветение, крепкая корневая система, неплохая урожайность, растения будут коренастыми и невысокими.

Эти растения хорошо переносят перепады температуры и обладают повышенной зимостойкостью, но часто болеют и дают семена невысокого качества.

Благоприятно в тельце:


  • замачивание и проращивание семян, посев и посадка на хранение, но не на семена любых растений — всё то, что растет медленно: деревья, кустарники, многолетники и т.д. Особенно, если эти растения должны быть крепкими, коренастыми и стойкими, чтобы успешно могли перезимовать;
  • полив, рыхление, но не в зоне корней, чтобы их не повредить;
  • покос трав, обрезка для усиления роста побегов, прививка, прищипка;
  • заготовка корней лекарственных растении, внесение удобрений, закладка компоста и прополка сорняков;
  • срезка цветов, т.к. они лучше хранятся при транспортировке и долго стоят в воде;
  • выкопка луковичных;
  • уборка на долгую сохраняемость;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможны посев и посадка в Тельце следующих культур:


  • овощных: арахис, бахчевые, бобовые, дайкон, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, красная, цветная), кабачки, картофель, лагенария, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, перец (сладкий и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, репа;
  • пряно-зеленых: артишок, валериана, капуста, кориандр, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, шпинат, щавель;
  • плодово-ягодных: вишня, груша, земляника, облепиха, слива, черешня, шиповник, яблоня;
  • полевых: кукуруза, подсолнечник;
  • цветов: бархатцы, георгин, гиацинт, гладиолус, душистый горошек, ирис, крокус, лилейные, настурция, нарцисс, тюльпан, шалфей;
  • комнатных растений: бегонии декоративно-цветущие (клубневая, многоцветковая, зимоцветная), каланхоэ Блосфельда и Мангина, фиалка узамбарская, цикламен персидский, ампельные пеперомии (лазящая, крупнолистная, стелющаяся), первоцвет (примула) — мягковатый, обратноконический, китайский, синнингия.

Не благоприятно в тельце:


  • рыхление в зоне корней;
  • пересадка.

24 лунный день (+)

4 июля 2021 года в 12:00 — 24 лунный день. Энергетически заряженный день, связанный с пробуждением сил природы и с плодородием. Этот день благоприятный для дел в огороде и саду, но лучше работать с той частью растений, которая находится над землей.

Рекомендуется в 24 лунный день:


  • посадка и посев растений;
  • обрезка, прививка и перепрививка деревьев;
  • подкормка и внесение удобрений;
  • благоустройство сада.

Не рекомендуется в 24 лунный день:


  • пикировка и прищипка.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:


  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (±)

День недели - воскресенье. Этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.

Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.

Источник: mirkosmosa.ru

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