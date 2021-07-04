5 июля - День трудоголиков: открытки от дизайнера и поздравления для самых трудолюбивых
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5 июля - День трудоголиков: открытки от дизайнера и поздравления для самых трудолюбивых

6:40:327/4/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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5 июля ежегодно в некоторых странах, где любят необычные праздники, отмечают День трудоголика.

День трудоголика

Новая работа, новые заботы,
С коллективом новым предстоит сойтись,
Новые просторы, новые полеты —
Новая работа обновляет жизнь!

Мы желаем дружно, чтоб всё получилось.
Перемена места к счастью, говорят.
Чтобы сердце пело, чтоб глаза искрились,
Чтобы не хотелось повернуть назад!

***

С новой работой
Тебя поздравляю,
Карьеры тебе
Успешной желаю.

Коллег дружелюбных,
Начальников добрых,
Высоких зарплат
И кресел удобных.

Чтоб на работе
Новой ценили,
Премии чтобы
К зарплате платили.

Желаю стабильности
И позитива,
Успешной работы
И жизни счастливой.

***
С новой работой тебя поздравляю.
Это начало большого пути.
Я достижений тебе пожелаю,
В этой работе себя обрести.

С радостью утром идти на работу,
Быстро, легко все дела выполнять.
Чтоб без авралов, без лишней заботы
Суперзарплату потом получать.

***

Пусть работа новая
Будет просто клёвая,
Лучший рядом коллектив,
Смех, улыбки, позитив!

Самый добрый в мире босс,
Отвечал на твой вопрос,
И с улыбкою всегда
Не ругался никогда!

Поздравляю от души,
Пусть все сбудутся мечты,
Лишь работай хорошо,
Что сказать тебе ещё?

День трудоголика

Всегда в настроении быть и в почете,
Своим позитивчиком радовать всех.
Пускай ожидают на новой работе
Признание, прибыль, мгновенный успех.

Пусть будет там так же уютно, как дома.
Азарта, энергии, новых идей!
Пусть ширится круг из полезных знакомых
И новых, но добрых и верных друзей.

***

Чтоб на новую работу,
Шёл ты с радостью, с охотой,
Чтобы звёзды все сошлись,
Стала интересней жизнь,
Влейся в новый коллектив,
Не забудь за креатив,
Пусть сбываются мечты,
Работником стань лучшим? ты!

Источник: pozdravok.ru

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