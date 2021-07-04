4 июля 2021 года - День памяти геноцида евреев во вторую мировую войну: Страшные факты, которые должен помнить каждый
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4 июля 2021 года - День памяти геноцида евреев во вторую мировую войну: Страшные факты, которые должен помнить каждый

11:20:237/4/2021Фото: pixabay
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Трагический день в истории назвали “хрустальная ночь”.

Освенцим

4 июля ежегодно весь мир вспоминает страшное уничтожение евреев в начале второй мировой войны. В 1941 году именно в эту дату фашистами были сожжены восемь синагог и тысячи евреев. Этот страшный день получил название “хрустальная ночь”.

Как сообщает историк Международного института исследований Холокоста - геноцид по определению, сформулированному юристом евреем Рафаэлем Лемкиным, является или попыткой полностью уничтожить физически группу людей, или это участие в актах, которые ведут к уничтожению группы людей как группы, но не к их полному физическому уничтожению.

Таким образом, холокост (слово “Холокост”, от греческих слов “holos” (весь) и “kaustos” (сожженный), которое изначально использовалось для описания жертвоприношения, сжигаемого на алтаре в древности, приобрело в годы мировой войны значение геноцида - идеологическое и систематическое государственное преследование и массовое убийство миллионов евреев. Простыми словами, это история о том, как нацисты и их союзники уничтожали евреев только потому, что они были евреями.

4 июля 1941 года, в одной из латвийских синагог случился холокост. Действующая тогда у фашистов служба безопасности согнали и закрыли в главной синагоге  Латвии всех евреев, что там находились, облили стены синагоги бензином, пропитали паклю горючим веществом и подожгли здание. Синагога полностью сгорела вместе со всеми евреями, которые там находились. Верующих людей разных возрастов и пола было пятьсот человек.

День памяти жертв Холокоста отмечается дважды. Помимо 4 июля еще и 27 января в мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, который был принят Организацией Объединенных Наций в ноябре 2005 года.

В Холокост погибло почти 6 миллионов евреев и около пяти миллионов преследуемых по расовым, политическим, идеологическим и поведенческим причинам. Более миллиона погибших были детьми.

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