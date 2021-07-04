Как за 5 минут снизить артериальное давление - способ открыли исследователи

По данным нового исследования CU Boulder, ежедневная тренировка всего по пять минут с помощью практики, описываемой как «силовая тренировка для ваших дыхательных мышц», снижает кровяное давление и улучшает некоторые показатели здоровья сосудов, а также, или даже больше, чем аэробные упражнения или лекарства, пишет medicalxpress.com.
Исследование, опубликованное сегодня в Журнале Американской кардиологической ассоциации , предоставляет убедительные доказательства того, что сверхэффективный по времени маневр, известный как тренировка силы вдоха с высоким сопротивлением (IMST), может сыграть ключевую роль в оказании помощи стареющим взрослым. сердечно-сосудистые заболевания - главный убийца нации.
Только в Соединенных Штатах 65% взрослых старше 50 имеют артериальное давление выше нормы, что подвергает их большему риску сердечного приступа или инсульта. Тем не менее, менее 40% соблюдают рекомендации по аэробным упражнениям .
«Есть много стратегий образа жизни, которые, как мы знаем, могут помочь людям поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы по мере старения. Но на самом деле они требуют много времени и усилий и могут быть дорогими и труднодоступными для некоторых людей», - сказал ведущий автор Дэниел. Крейгхед, доцент кафедры интегративной физиологии. «IMST можно сделать за пять минут у вас дома, пока вы смотрите телевизор».
Разработанный в 1980-х годах как способ помочь пациентам с тяжелыми респираторными заболеваниями укрепить диафрагму и другие инспираторные (дыхательные) мышцы, IMST включает в себя энергичный вдох через переносное устройство, которое обеспечивает сопротивление. Представьте, что вы сильно всасываете через трубку, которая втягивает обратно.
Первоначально, прописывая его при нарушениях дыхания, врачи рекомендовали 30-минутный режим в день при низком сопротивлении. Но в последние годы Крейгхед и его коллеги из Университета Аризоны проверяли, может ли более эффективный по времени протокол - 30 ингаляций в день с высоким сопротивлением шесть дней в неделю - также улучшить сердечно-сосудистые, когнитивные и спортивные результаты.
Как работало исследование
Для нового исследования они набрали 36 здоровых взрослых людей в возрасте от 50 до 79 лет с систолическим артериальным давлением выше нормы (120 миллиметров ртутного столба или выше). Половина делала IMST с высоким сопротивлением в течение шести недель; и половина из них выполнила протокол плацебо, в котором сопротивление было намного ниже. Участники не знали, в какой группе они были.
При оценке через шесть недель группа IMST увидела, что их систолическое артериальное давление (верхнее число) упало в среднем на девять пунктов, что обычно превышает снижение, достигаемое при ходьбе по 30 минут в день пять дней в неделю. Это снижение также равно влиянию некоторых схем приема лекарств, снижающих артериальное давление.
Даже через шесть недель после того, как они бросили IMST, они сохранили большую часть этого улучшения.
«Мы обнаружили, что это не только более эффективно по времени, чем традиционные программы упражнений, но и дает более продолжительный эффект», - сказал Крейгхед.
В группе лечения также наблюдалось 45% улучшение функции эндотелия сосудов или способности артерий расширяться при стимуляции, а также значительное увеличение уровней оксида азота, ключевой молекулы для расширения артерий и предотвращения образования бляшек. Уровень оксида азота естественным образом снижается с возрастом.
Маркеры воспаления и окислительного стресса, которые также могут повысить риск сердечного приступа, были значительно ниже после того, как люди проходили IMST в течение шести недель.
И, что примечательно, участники группы IMST завершили 95% сессий.
«Мы определили новую форму терапии, которая снижает артериальное давление без введения фармакологических препаратов и с гораздо большей приверженностью, чем аэробные упражнения», - сказал старший автор Дуг Силс, заслуженный профессор интегративной физиологии. "Это примечательно".
Обещание для женщин в постменопаузе
Эта практика может быть особенно полезна женщинам в постменопаузе.
В предыдущем исследовании лаборатория Силса показала, что женщины в постменопаузе, которые не принимают дополнительных эстрогенов, не получают такой большой пользы от программ аэробных упражнений, как мужчины, когда дело касается функции эндотелия сосудов. Новое исследование показало, что IMST улучшил его как у женщин, так и у мужчин.
«Если аэробные упражнения не улучшат этот ключевой показатель здоровья сердечно-сосудистой системы у женщин в постменопаузе, им потребуется другое изменение образа жизни, которое улучшит», - сказал Крейгхед. "Это могло быть то".
Предварительные результаты той же группы показывают, что IMST также улучшил некоторые показатели функции мозга и физического состояния. И предыдущие исследования других исследователей показали, что это может быть полезно для улучшения спортивных результатов.
«Если вы бежите марафон, ваши дыхательные мышцы устают и начинают отбирать кровь из ваших скелетных мышц», - сказал Крейгхед, который использует IMST в своих марафонских тренировках. «Идея в том, что если вы увеличите выносливость этих дыхательных мышц, этого не произойдет, и ваши ноги не будут так утомляться».
Силс сказал, что они не уверены, как именно маневр по укреплению дыхательных мышц приводит к снижению артериального давления, но они подозревают, что это побуждает клетки, выстилающие кровеносные сосуды, производить больше оксида азота, что позволяет им расслабиться.
Национальные институты здравоохранения недавно наградили Силса 4 миллионами долларов на запуск более крупного последующего исследования с участием около 100 человек, сравнивающего 12-недельный протокол IMST лицом к лицу с программой аэробных упражнений.
Тем временем исследовательская группа разрабатывает приложение для смартфонов, чтобы люди могли использовать протокол дома, используя уже имеющиеся в продаже устройства.
Они говорят, что эта практика не обязательно предназначена для замены упражнений, но может быть полезным вариантом для тех, у кого нет доступа к пешеходным тропам или центрам отдыха, у кого есть проблемы с аэробными упражнениями по состоянию здоровья или просто хочет добавить еще один инструмент для измерения артериального давления. - опускающийся ящик для инструментов.
В редакционной статье, сопровождающей публикацию журнала, исследователи, не участвовавшие в исследовании, призвали к дополнительным исследованиям бесчисленных преимуществ для здоровья, включая потенциальные преимущества для психического здоровья, которые может иметь практика.
Тем, кто рассматривает ИМСТ, следует сначала проконсультироваться со своим врачом. Но до сих пор, по их словам, IMST оказался в высшей степени безопасным.
«Это легко сделать, это не займет много времени, и мы думаем, что у этого есть большой потенциал, чтобы помочь множеству людей», - сказал Крейгхед.