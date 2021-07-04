Как избавиться от сорняков на участке: Топ-5 лучших средств против поросли

Сорняк-это растение, которое растет в ненужном месте и портит общую картину, либо мешает росту овощей и цветов в огороде. Поэтому все стремятся от них как можно скорее избавиться.
Уничтожение сорняков мотыгой
Мотыга остается самым популярным способом уничтожения сорняков вокруг культурных растений. Она отлично подходит для срезания стеблей и сорняков. Мотыгой лучше всего заниматься в очень сухую погоду, чтобы растительность быстро высыхала, если это сделать в сырую погоду, то корни могут снова укорениться.
Мульча
Это материал, который добавляют на поверхность почвы, для подавления сорняков и удержания влаги в почве. Для материала могут использовать как скошенную траву, так и кору.
Мульчу используют вокруг стволов деревьев, чтобы не допустить рост травы и необходимость ее дальнейшего срыва. Мульчу из коры или щепки еще можно использовать для создания естественных дорожек в саду.
Бытовая химия
Отбеливатель, уксус или соль сожгут верхушки сорных растений и замедлят их рост. Этот способ эффективен для уничтожения молодых саженцев, потому что устоявшиеся сорняки могут вырасти снова.
Вы можете поэкспериментировать с составом раствора, но сначала попробуйте смешать уксус с равным количеством воды. Смешайте 1 ложку отбеливателя с литром воды. Если вы используете соль, смешайте 1 ложку соли с литром воды и добавьте примерно 2 столовые ложки моющего средства на галлон, чтобы раствор прилипал к листьям.
Гербицид
Глифосат-это гербицид широкого спектра действия, который очень эффективен против однолетних и многолетних сорняков и трав. Системный означает, что убийца сорняков всасывается через листья и в течение 1-2 недель прокладывая себе путь вниз через растение к корням.
Пленка
Лист пластика можно использовать для подавления сорняка, также можно использовать черные мешки для мусора, рулон пластика или старый ковер, картон. Эти предметы работают как блокаторы света. Уничтожение сорняков таким способом-медленный процесс. Гибель сорняков может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.