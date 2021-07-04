Как избавиться от сорняков на участке: Топ-5 лучших средств против поросли
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как избавиться от сорняков на участке: Топ-5 лучших средств против поросли

11:20:427/4/2021Фото: pixabay
0

Мотыга остается самым популярным способом уничтожения сорняков вокруг культурных растений.

Все стремятся как можно скорее избавиться от сорняков

Сорняк-это растение, которое растет в ненужном месте и портит общую картину, либо мешает росту овощей и цветов в огороде. Поэтому все стремятся от них как можно скорее избавиться.

Уничтожение сорняков мотыгой

Мотыга остается самым популярным способом уничтожения сорняков вокруг культурных растений. Она отлично подходит для срезания стеблей и сорняков. Мотыгой лучше всего заниматься в очень сухую погоду, чтобы растительность быстро высыхала, если это сделать в сырую погоду, то корни могут снова укорениться.

Мульча

Это материал, который добавляют на поверхность почвы, для подавления сорняков и удержания влаги в почве. Для материала могут использовать как скошенную траву, так и кору.

Мульчу используют вокруг стволов деревьев, чтобы не допустить рост травы и необходимость ее дальнейшего срыва. Мульчу из коры или щепки еще можно использовать для создания естественных дорожек в саду.

Бытовая химия

Отбеливатель, уксус или соль сожгут верхушки сорных растений и замедлят их рост. Этот способ эффективен для уничтожения молодых саженцев, потому что устоявшиеся сорняки могут вырасти снова.

Вы можете поэкспериментировать с составом раствора, но сначала попробуйте смешать уксус с равным количеством воды. Смешайте 1 ложку отбеливателя с литром воды. Если вы используете соль, смешайте 1 ложку соли с литром воды и добавьте примерно 2 столовые ложки моющего средства на галлон, чтобы раствор прилипал к листьям.

Гербицид

Глифосат-это гербицид широкого спектра действия, который очень эффективен против однолетних и многолетних сорняков и трав. Системный означает, что убийца сорняков всасывается через листья и в течение 1-2 недель прокладывая себе путь вниз через растение к корням.

Пленка

Лист пластика можно использовать для подавления сорняка, также можно использовать черные мешки для мусора, рулон пластика или старый ковер, картон. Эти предметы работают как блокаторы света. Уничтожение сорняков таким способом-медленный процесс. Гибель сорняков может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сумская проехала по Украине и заявила о «сущем аде»
«Клоунада»: реакция крымских татар на украинский закон
«Жуткие переносчики заразы»: не трогайте их руками
После жалобы россиянки Путину Устинов отказался от своей дачи
дачасорнякикак бороться
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть свои способы уничтожения сорняков?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как избавиться от сорняков на участке: Топ-5 лучших средств против поросли
    11:20:42 7/4/2021
    Как избавиться от сорняков на участке: Топ-5 лучших средств против поросли
    Спасая трех тонущих девочек, погиб сам: выжила лишь одна
    10:37:30 7/4/2021
    Спасая трех тонущих девочек, погиб сам: выжила лишь одна
    Картинки С Днем женского счастья: красивые и нежные от дизайнера
    10:30:50 7/4/2021
    Картинки С Днем женского счастья: красивые и нежные от дизайнера
    Можно ли поливать газон в солнечную погоду: Почему он горит и желтеет?
    10:20:02 7/4/2021
    Можно ли поливать газон в солнечную погоду: Почему он горит и желтеет?
    3 способа благополучно пережить магнитную бурю 8-13 июля 2021 года
    9:20:37 7/4/2021
    3 способа благополучно пережить магнитную бурю 8-13 июля 2021 года
    Что отталкивает мужчин в женщинах: 10 черт, которые им очень и очень не нравятся
    8:39:18 7/4/2021
    Что отталкивает мужчин в женщинах: 10 черт, которые им очень и очень не нравятся
    Благоприятные дни для финансовых операций в июле 2021 года: Отдаем долги, берем кредит, открываем вклад
    8:20:32 7/4/2021
    Благоприятные дни для финансовых операций в июле 2021 года: Отдаем долги, берем кредит, открываем вклад
    Золотое кольцо июля: Дата новолуния и 3 причины использовать свой шанс на изменение жизни
    7:20:27 7/4/2021
    Золотое кольцо июля: Дата новолуния и 3 причины использовать свой шанс на изменение жизни
    5 июля - День трудоголиков: открытки от дизайнера и поздравления для самых трудолюбивых
    6:40:32 7/4/2021
    5 июля - День трудоголиков: открытки от дизайнера и поздравления для самых трудолюбивых
    Число погибших при крушении филиппинского самолета C-130 Hercules выросло до 29. Смотрите видео с места авиакатастрофы
    6:28:56 7/4/2021
    Число погибших при крушении филиппинского самолета C-130 Hercules выросло до 29. Смотрите видео с места авиакатастрофы