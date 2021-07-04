Личинки в мусорном баке: как от них избавиться
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Личинки в мусорном баке: как от них избавиться

5:00:417/4/2021,Patrick АхиллаФото: pixabay.com
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Мухи любят откладывать яйца в мусорное ведро, потому что там самые лучшие условия для потомства. 

Личинки могут играть важную роль. В природе они расщепляют органические вещества

Личинки в мусорном баке - эти домашние средства помогут

Личинки могут стать настоящей неприятностью, особенно летом. Мухи любят откладывать яйца в мусорное ведро, потому что там самые лучшие условия для потомства. Здесь тепло и влажно, еды достаточно. Но мы бы предпочли от них избавиться. В этом разделе вы найдете различные домашние средства от этого.


  • Добавьте несколько столовых ложек уксусной эссенции в один литр воды, затем эту смесь перелейте в пульверизатор. Распылите опрыскивание личинок, а также внутреннюю часть мусорного ведра. Личинки погибают через несколько минут, запах удерживает других насекомых от мусорного ведра.
  • Доведите до кипения литр воды и добавьте несколько столовых ложек перца. Перемешайте смесь и дайте ей остыть. Его также распыляют на личинок из пульверизатора, они умирают через несколько минут, а мусорный бак также дезинфицируется.
  • Однако следует избегать химических агентов. Хотя они также эффективны в уничтожении личинок, они также очень негативно влияют на здоровье человека. Кроме того, они вносят в почву токсины.

Как избежать попадания личинок в мусорное ведро

Личинки могут играть важную роль. В природе они расщепляют органические вещества. Они также полезны в науке - в так называемой терапии личинками насекомых используются для лечения ран. Несмотря на это, мы хотели бы уберечь вас от мусорного ведра.


  • Самодельная ловушка для мух поможет уберечь насекомых от мусорного ведра. Налейте в небольшую миску немного уксуса и несколько капель средства для посуды. Насекомые привлекаются, выпивают смесь и погибают от нее.
  • Вы также должны регулярно выливать мусор, чтобы остатки еды не испортились. Особенно летом рекомендуется опорожнять даже наполовину заполненный бункер. Регулярная уборка мусорного ведра также помогает от заражения.
  • Оберните остатки еды, например, в газету. Это уменьшит запах и привлечет меньше мух.
  • Найдите тенистое место для мусорного бака. Если он находится на солнце, он нагревается и еда быстрее портится. Это привлекает больше мух.
  • В магазинах также можно приобрести специальные резиновые уплотнители для мусорного бака. Они лучше закрывают крышку, чтобы меньше запаха выходило наружу.

Источник: praxistipps.focus.de

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