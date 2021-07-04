Можно ли поливать газон в солнечную погоду: Почему он горит и желтеет?
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Можно ли поливать газон в солнечную погоду: Почему он горит и желтеет?

10:20:027/4/2021Фото: pixabay
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Переувлажненная трава может пожелтеть, потому что влажная почва не дает кислороду или другим питательным веществам проникнуть до корней.

Газон также может желтеть, если его сильно поливать

Чаще всего газон становится желтым или коричневым из-за болезни, недостатка ухода или питательных веществ, а также от неправильного ухода.

Неправильное удобрение вашего газона может привести к тому, что он пожелтеет. Поскольку чрезмерное или недостаточное удобрение может нанести вред траве.

Например, при недостаточном - может возникнуть дефицит азота или железа, если вы заметили желтые пятна на газоне, то необходимо добавить удобрения с этими элементами.

Однако будьте осторожны, так как слишком много азота является основной причиной химических ожогов в траве, поэтому бросание большего количества удобрений может только усугубить проблему.

Газон также может желтеть, если его сильно поливать. Если слишком заливать участок с газоном, то он может легко подвергнуться болезням. Переувлажненная трава может пожелтеть, потому что влажная почва не дает кислороду или другим питательным веществам проникнуть до корней.

При этом в сильно сухую солнечную погоду, лучше не поливать газон днем. Если вы не хотите, чтобы вода быстро испарилась, то лучшим временем для полива будет утро - когда солнце выходит, но ветер еще не поднялся.

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