Можно ли поливать газон в солнечную погоду: Почему он горит и желтеет?

Чаще всего газон становится желтым или коричневым из-за болезни, недостатка ухода или питательных веществ, а также от неправильного ухода.
Неправильное удобрение вашего газона может привести к тому, что он пожелтеет. Поскольку чрезмерное или недостаточное удобрение может нанести вред траве.
Например, при недостаточном - может возникнуть дефицит азота или железа, если вы заметили желтые пятна на газоне, то необходимо добавить удобрения с этими элементами.
Однако будьте осторожны, так как слишком много азота является основной причиной химических ожогов в траве, поэтому бросание большего количества удобрений может только усугубить проблему.
Газон также может желтеть, если его сильно поливать. Если слишком заливать участок с газоном, то он может легко подвергнуться болезням. Переувлажненная трава может пожелтеть, потому что влажная почва не дает кислороду или другим питательным веществам проникнуть до корней.
При этом в сильно сухую солнечную погоду, лучше не поливать газон днем. Если вы не хотите, чтобы вода быстро испарилась, то лучшим временем для полива будет утро - когда солнце выходит, но ветер еще не поднялся.