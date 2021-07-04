3 способа благополучно пережить магнитную бурю 8-13 июля 2021 года

После наступления космической эры, произошел огромный шаг к пониманию солнечно-земных отношений, включая геомагнитные бури и межпланетные причины. Вместе с этим, сравнительно недавно возникла новая отрасль космических наук - космическая погода, и геомагнитные бури стали основной составляющей этой отрасли.
В последнее время стали все больше уделять внимания космической погоде, особенно то, как она может повлиять на человека. Таким образом, выяснилось, что природные геомагнитные аномалии влияют и на состояние человека; например, нервная система особенно уязвима к воздействию магнитных полей. Кроме того, это распространенное мнение подтвердили сибирские ученые, которые провели исследования людей разного возраста и подтвердили, что магнитные бури влияют на слух и зрение, замедляя время реакции. Это частично объясняет высокий рост дорожно-транспортных происшествий, травм на производстве и других техногенных аварий в периоды геомагнитных возмущений.
Кроме того, у метеочувствительных может возникнуть общая слабость организма, а возникновение инсульта повышается на 20 %.
Чтобы улучшить состояние в этот период, нужно пить много воды, потому что обезвоживание может стать также основным фактором инсульта. Кроме того, необходимо тщательно следить за своим давлением.
Также необходимо наладить свое питание за несколько дней до бури. Правильный рацион поможет существенно снизить влияние геомагнитных волн.
Постарайтесь снизить в своем рационе все жирное и сладкое. Жареную пищу слишком соленую и копченую. Добавьте больше свежих овощей и фруктов.
Желательно в этот период включить ежедневные успокаивающие чаи, настои трав. Потому что нервная система в магнитные возмущения становится очень шаткой.
И последнее, постараться как можно больше гулять, но делать это в спокойном темпе, не нагружая себя сильными физическими нагрузками.
В июле магнитные бури ожидаются 9 и 10 числа, но слабее, чем 12 и 13 июля 2021 которые уже будут серьезным испытанием для метеочувствительных.