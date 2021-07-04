Благоприятные дни для финансовых операций в июле 2021 года: Отдаем долги, берем кредит, открываем вклад

Планирование будущих финансов является сложным и напряженным процессом. Всегда много событий и сроков, которые необходимо отслеживать, а когда дело доходит до личных финансов, пропустить важную дату будет очень дорого. Чтобы немного понять, на что ориентироваться, многие прибегают к помощи лунного календаря. По нему покупают одежду, посещают парикмахерские, и совершают какие-либо операции с денежными средствами.
1, 2 и 3 июля - довольно необычное время. 2 июля - лучше ограничить все траты, 3 июля чрезвычайно ленив из-за диссонанса между Луной и звездами. В этот день лучше отдыхать и не делать покупок.
4,5 июля - это самый благоприятный день для напряженной работы, которая обязательно окупится в будущем. Убывающая луна даст людям успех и финансовую защиту.
6,7 и 8 июля - убывание Луны - три дня творческого успеха, но не все может быть гладко. Во-первых, это будут дни неудач. Во-вторых, люди могут много лгать и обманывать ради наживы.
9 и 10 июля - Новолуние поможет в эти два дня совершить запланированные покупки или инвестировать в свое развитие.
11, 12 июля - в эти дни можно отправляться в путешествие или командировки, в том числе в деловые поездки.
13, 14 июля - В эти дни можно совершать дорогостоящие покупки.
15 и 16 июля - Это время лучше посвятить отдыху и размеренной простой работе. Желательно отложить денежные вопросы на другой период.
17 и 18 июля - В этот день можно ожидать негатив от коллег или начальства, легко влезть в долги, старайтесь не брать кредиты или ипотеку.
19 и 20 июля - Два замечательных дня для новых проектов на работе, для смены направлений и поиска новых увлечений.
21,22,23 июля - дни, когда физические силы могут быстро покидать человека. Поэтому не стоит на них планировать командировки или интеллектуальную работу.
24,25 июля - Период, когда людям удается узнать много нового. В эти дни можно совершать любые покупки.
26, 27 июля - в это время может случиться творческий застой. Кроме того, нужно быть осторожными со своими деньгами - дополнительные расходы могут сильно ударить по вашему кошельку.
29, 30 июля - Отличные дни для продвижения ваших идей и самореализации. Для достижения оптимального успеха, астрологи советуют держать свое рабочее место в чистоте.
31 июля - Удача в этот день неуловима, а финансовый успех - недостижим. Это время лучше провести за домашними делами.