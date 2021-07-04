Золотое кольцо июля: Дата новолуния и 3 причины использовать свой шанс на изменение жизни
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Золотое кольцо июля: Дата новолуния и 3 причины использовать свой шанс на изменение жизни

7:20:277/4/2021Фото: pixabay
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В этот период будут очень сильно выражены: самосознание, интуиция, вспышки озарения, любопытство и изобретательность.

Повышенная интуиция и проницательность помогут вам избежать потенциальных проблем в этот период

10 июля 2021 года, в субботу наступит Новолуние в Раке. Оно будет лучшим временем, чтобы задействовать свою интуицию.

Новолуние 10 июля создаст небольшие проблемы, связанные с любовью и деньгами, все это из-за Венеры, которая будет находиться напротив Сатурна. Это сочетание может принести печаль и одиночество из-за задержек и ограничений, влияющих на вашу личную жизнь и финансы.

Неподвижная звезда Васат со своим Сатурном также оказывает угнетающее и разрушительное влияние. Чтобы обойти все неприятности, придется бросить ей вызов, почти то же самое, что работа с Венерой.

Хотя очень повышенная интуиция и проницательность помогут вам избежать потенциальных проблем в этот период. Неожиданные возможности и готовность к переменам помогут преодолеть любые неудачи. Это первая причина почему стоит начать менять свою жизнь.

Второй причиной перемен - в этот период будут очень сильно выражены: самосознание, интуиция, вспышки озарения, любопытство и изобретательность. Чувства, которые помогут сделать новые открытия и полностью использовать разные возможности. Принятие противоположной точки зрения или внесение изменений в свою жизнь не будет столь разрушительным, как это иногда бывает. Вы найдете новые способы делать вещи, которые могут быть эффективными.

И третья причина - оригинальное мировоззрение в этот период может привести к блестящим работам или научным прорывам, но вы должны избегать импульсивных действий и опасного риска. Недостаток внимания и концентрации может привести к несчастным случаям, особенно при вождении автомобиля или работе с электричеством или техникой. И не стоит чинить то, что не сломано.

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