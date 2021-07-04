22 сильных цитаты принцессы Дианы, чтобы почтить ее память
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22 сильных цитаты принцессы Дианы, чтобы почтить ее память

1:00:397/4/2021,Келси Коннорс
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 «Ничто не приносит мне большего счастья, чем попытки помочь наиболее уязвимым людям в обществе. Это хорошая и важная часть моей жизни, своего рода судьба». - Принцесса Диана

Александр Яковлев вручает принцессе Диане диплом лауреата Международной Леонардо-премии
(Фото: Nick Parfjonov - /commons.wikimedia.org)

Всем известно имя принцессы Дианы, принцессы Уэльской, ранее известной как леди Ди, а до этого - как леди Диана Фрэнсис Спенсер.

1 июля, когда ее сыновья принц Уильям и принц Гарри почтили память своей любимой матери, воссоединившись для открытия ее статуи в Затонувшем саду в Кенсингтонском дворце, Лондон, в день ее 60-летия, цитаты принцессы Дианы напоминают нам о том, что насколько мощной и вдохновляющей жизненной силой она была.

В совместном заявлении принцы сказали: «Сегодня, когда исполнилось бы 60 лет нашей Матери, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер - качества, которые сделали ее силой добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней. Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия».

И даже спустя почти 24 года после ее трагической смерти мы продолжаем рассматривать ее слова как мотивацию продолжать движение и расти.

Обычно ее называли «народной принцессой», пока она была Дианой, принцессой Уэльской, весь мир восхищался ею за ее скромный характер и готовность запачкать руки в попытках помочь другим.

Мы наблюдали за каждым ее движением, восхищались ее силой, обожали ее личность и оплакивали ее уход.

Вышедшая замуж за принца Чарльза в молодом возрасте 20 лет, она была совсем не тем, чего люди ожидали от члена британской королевской семьи.

В то время как ее королевская свадьба была настоящим делом, включая массивное платье и церемонию в соборе Святого Павла, она начала брак, отказавшись от королевской свадебной клятвы, сказав, что она будет подчиняться принцу Чарльзу.

Такие действия сделали ее более человечной и понятной, что объясняется ее общей привлекательностью и восхищением.

И, конечно же, она много работала, чтобы поддержать те дела, в которые верила. Хотя она работала и поддерживала многие дела, она страстно желала привлечь внимание к вопросам ВИЧ / СПИДа, и это стало одной из ее самых заветных причин работать.

Конечно, несмотря на все то хорошее, что она делала, ее общественное внимание не всегда было положительным. Некоторые люди не соглашались с тем, как она нарушала традиционные королевские ожидания.

А затем неожиданно и шокирующим образом мир был ошеломлен автомобильной аварией в Париже, в результате которой 31 августа 1997 года она погибла .

Спустя более двух десятилетий о Диане далеко не забыли.

В то время, когда люди будут размышлять о принцессе и искать ответы в мелких деталях и информации, которую они могут извлечь из ее жизни и ее смерти, важно помнить, кем она была, кроме новостей, окружавших ее. Сделайте это с помощью 22 лучших цитат самой принцессы Дианы.

22 сильных цитаты принцессы Дианы, чтобы почтить ее память

  «Делай только то, что тебе говорит сердце». - Принцесса Диана

ФОТО: ДЖОН МЭТЬЮ СМИТ И WWW.CELEBRITY-PHOTOS.COM ИЗ ЛОРЕЛ МЭРИЛЕНД, США, CC BY-SA 2.0, ЧЕРЕЗ WIKIMEDIA COMMONS

Цитаты принцессы Дианы

 «Каждого нужно ценить. Каждый может что-то дать взамен». - Принцесса Диана

Цитаты принцессы Дианы

 «Говорят, лучше быть бедным и счастливым, чем богатым и несчастным, но как насчет компромисса вроде умеренно богатого и просто угрюмого?» - Принцесса Диана

ФОТО: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США - ИЗ БИБЛИОТЕКИ РОНАЛЬДА РЕЙГАНА: PUBLIC DOMAIN

Цитата принцессы Дианы

 «Семья - это самое важное в мире». - Принцесса Диана

Цитаты принцессы Дианы

 «Самая большая проблема в современном мире - это нетерпимость. Все так нетерпимы друг к другу». - Принцесса Диана

ФОТО: РАСС КУИНЛАН - ПРИНЦЕССА ДИАНА - КОРОЛЕВСКИЙ ВИЗИТ В ГАЛИФАКС, НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ - ИЮНЬ 1983 Г., CC BY-SA 2.0

Цитаты принцессы Дианы

 «Каждому из нас необходимо показать, насколько мы заботимся друг о друге и в процессе заботимся о себе». - Принцесса Диана

Цитаты принцессы Дианы

  «Я здесь, чтобы творить добро. Я не деструктивный человек». - Принцесса Диана

ФОТО: ЖОРЖ БИАР, CC BY-SA 3.0

Цитаты принцессы Дианы

 «Объятия могут принести много пользы, особенно детям». - Принцесса Диана

Цитаты принцессы Дианы

 «Совершите случайный акт доброты, не ожидая награды, зная, что однажды кто-то может сделать то же самое для вас». - Принцесса Диана

ФОТО: ДЖОН МЭТЬЮ СМИТ И WWW.CELEBRITY-PHOTOS.COM ИЗ ЛОРЕЛ МЭРИЛЕНД, США, CC BY-SA 2.0, ЧЕРЕЗ WIKIMEDIA COMMONS

Цитаты принцессы Дианы

 «Если ты найдешь в своей жизни того, кого любишь, то держись за эту любовь». - Принцесса Диана

Цитаты принцессы Дианы

 «Когда вы счастливы, вы можете многое простить». - Принцесса Диана

ФОТО: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США - ИЗ БИБЛИОТЕКИ РОНАЛЬДА РЕЙГАНА: PUBLIC DOMAIN

Цитата принцессы Дианы

 «Я прикасаюсь к людям. Я думаю, что всем это нужно. Положить руку на лицо друга - значит вступить в контакт ». - Принцесса Диана

Цитаты принцессы Дианы

 «Я не хочу дорогих подарков; Я не хочу, чтобы меня покупали. У меня есть все, что я хочу. Я просто хочу, чтобы кто-то был рядом со мной, чтобы я чувствовал себя в безопасности». - Принцесса Диана

ФОТО: РАСС КУИНЛАН - ПРИНЦЕССА ДИАНА - КОРОЛЕВСКИЙ ВИЗИТ В ГАЛИФАКС, НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ - ИЮНЬ 1983 Г., CC BY-SA 2.0

Цитаты принцессы Дианы

  «Помощь нуждающимся - хорошая и важная часть моей жизни, своего рода судьба». - Принцесса Диана

Цитаты принцессы Дианы

 «Ничто не приносит мне большего счастья, чем попытки помочь наиболее уязвимым людям в обществе. Это хорошая и важная часть моей жизни, своего рода судьба». - Принцесса Диана

ФОТО: ЖОРЖ БИАР, CC BY-SA 3.0

Цитаты принцессы Дианы

 «Я не придерживаюсь правил. Я веду от сердца, а не от головы». - Принцесса Диана

Цитаты принцессы Дианы

 «Жизнь - это просто путешествие». - Принцесса Диана

ФОТО: ДЖОН МЭТЬЮ СМИТ И WWW.CELEBRITY-PHOTOS.COM ИЗ ЛОРЕЛ МЭРИЛЕНД, США, CC BY-SA 2.0, ЧЕРЕЗ WIKIMEDIA COMMONS

Цитаты принцессы Дианы

 «Везде, где я вижу страдание, я хочу быть там, где я могу». - Принцесса Диана

Цитаты принцессы Дианы

 «Мне нравится быть свободным духом. Некоторым это не нравится, но я такая». - Принцесса Диана

ФОТО: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США - ИЗ БИБЛИОТЕКИ РОНАЛЬДА РЕЙГАНА: PUBLIC DOMAIN

Цитата принцессы Дианы

  Она не могла подчеркнуть, насколько важно заботиться о других и любить их.

Цитаты принцессы Дианы

«Я думаю, что самая большая болезнь, от которой мир страдает в наши дни, - это болезнь людей, которые чувствуют себя нелюбимыми». - Принцесса Диана

 «Люди думают, что, в конце концов, единственный ответ - мужчина. На самом деле, для меня лучше полноценная работа». - Принцесса Диана

ФОТО: РАСС КУИНЛАН - ПРИНЦЕССА ДИАНА - КОРОЛЕВСКИЙ ВИЗИТ В ГАЛИФАКС, НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ - ИЮНЬ 1983 Г., CC BY-SA 2.0

Цитаты принцессы Дианы

 «Я думаю, что каждой сильной женщине в истории приходилось идти аналогичным путем, и я думаю, что именно сила вызывает замешательство и страх. Почему она сильная? Откуда она это взяла? Куда она это берет? Где она собирается его использовать? " - Принцесса Диана

Источник: yourtango.com

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