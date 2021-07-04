22 сильных цитаты принцессы Дианы, чтобы почтить ее память

Всем известно имя принцессы Дианы, принцессы Уэльской, ранее известной как леди Ди, а до этого - как леди Диана Фрэнсис Спенсер.
1 июля, когда ее сыновья принц Уильям и принц Гарри почтили память своей любимой матери, воссоединившись для открытия ее статуи в Затонувшем саду в Кенсингтонском дворце, Лондон, в день ее 60-летия, цитаты принцессы Дианы напоминают нам о том, что насколько мощной и вдохновляющей жизненной силой она была.
В совместном заявлении принцы сказали: «Сегодня, когда исполнилось бы 60 лет нашей Матери, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер - качества, которые сделали ее силой добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней. Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия».
И даже спустя почти 24 года после ее трагической смерти мы продолжаем рассматривать ее слова как мотивацию продолжать движение и расти.
Обычно ее называли «народной принцессой», пока она была Дианой, принцессой Уэльской, весь мир восхищался ею за ее скромный характер и готовность запачкать руки в попытках помочь другим.
Мы наблюдали за каждым ее движением, восхищались ее силой, обожали ее личность и оплакивали ее уход.
Вышедшая замуж за принца Чарльза в молодом возрасте 20 лет, она была совсем не тем, чего люди ожидали от члена британской королевской семьи.
В то время как ее королевская свадьба была настоящим делом, включая массивное платье и церемонию в соборе Святого Павла, она начала брак, отказавшись от королевской свадебной клятвы, сказав, что она будет подчиняться принцу Чарльзу.
Такие действия сделали ее более человечной и понятной, что объясняется ее общей привлекательностью и восхищением.
И, конечно же, она много работала, чтобы поддержать те дела, в которые верила. Хотя она работала и поддерживала многие дела, она страстно желала привлечь внимание к вопросам ВИЧ / СПИДа, и это стало одной из ее самых заветных причин работать.
Конечно, несмотря на все то хорошее, что она делала, ее общественное внимание не всегда было положительным. Некоторые люди не соглашались с тем, как она нарушала традиционные королевские ожидания.
А затем неожиданно и шокирующим образом мир был ошеломлен автомобильной аварией в Париже, в результате которой 31 августа 1997 года она погибла .
Спустя более двух десятилетий о Диане далеко не забыли.
В то время, когда люди будут размышлять о принцессе и искать ответы в мелких деталях и информации, которую они могут извлечь из ее жизни и ее смерти, важно помнить, кем она была, кроме новостей, окружавших ее. Сделайте это с помощью 22 лучших цитат самой принцессы Дианы.
22 сильных цитаты принцессы Дианы, чтобы почтить ее память«Делай только то, что тебе говорит сердце». - Принцесса Диана
ФОТО: ДЖОН МЭТЬЮ СМИТ И WWW.CELEBRITY-PHOTOS.COM ИЗ ЛОРЕЛ МЭРИЛЕНД, США, CC BY-SA 2.0, ЧЕРЕЗ WIKIMEDIA COMMONS
«Каждого нужно ценить. Каждый может что-то дать взамен». - Принцесса Диана
«Говорят, лучше быть бедным и счастливым, чем богатым и несчастным, но как насчет компромисса вроде умеренно богатого и просто угрюмого?» - Принцесса Диана
ФОТО: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США - ИЗ БИБЛИОТЕКИ РОНАЛЬДА РЕЙГАНА: PUBLIC DOMAIN
«Семья - это самое важное в мире». - Принцесса Диана
«Самая большая проблема в современном мире - это нетерпимость. Все так нетерпимы друг к другу». - Принцесса Диана
ФОТО: РАСС КУИНЛАН - ПРИНЦЕССА ДИАНА - КОРОЛЕВСКИЙ ВИЗИТ В ГАЛИФАКС, НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ - ИЮНЬ 1983 Г., CC BY-SA 2.0
«Каждому из нас необходимо показать, насколько мы заботимся друг о друге и в процессе заботимся о себе». - Принцесса Диана
«Я здесь, чтобы творить добро. Я не деструктивный человек». - Принцесса Диана
ФОТО: ЖОРЖ БИАР, CC BY-SA 3.0
«Объятия могут принести много пользы, особенно детям». - Принцесса Диана
«Совершите случайный акт доброты, не ожидая награды, зная, что однажды кто-то может сделать то же самое для вас». - Принцесса Диана
ФОТО: ДЖОН МЭТЬЮ СМИТ И WWW.CELEBRITY-PHOTOS.COM ИЗ ЛОРЕЛ МЭРИЛЕНД, США, CC BY-SA 2.0, ЧЕРЕЗ WIKIMEDIA COMMONS
«Если ты найдешь в своей жизни того, кого любишь, то держись за эту любовь». - Принцесса Диана
«Когда вы счастливы, вы можете многое простить». - Принцесса Диана
ФОТО: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США - ИЗ БИБЛИОТЕКИ РОНАЛЬДА РЕЙГАНА: PUBLIC DOMAIN
«Я прикасаюсь к людям. Я думаю, что всем это нужно. Положить руку на лицо друга - значит вступить в контакт ». - Принцесса Диана
«Я не хочу дорогих подарков; Я не хочу, чтобы меня покупали. У меня есть все, что я хочу. Я просто хочу, чтобы кто-то был рядом со мной, чтобы я чувствовал себя в безопасности». - Принцесса Диана
ФОТО: РАСС КУИНЛАН - ПРИНЦЕССА ДИАНА - КОРОЛЕВСКИЙ ВИЗИТ В ГАЛИФАКС, НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ - ИЮНЬ 1983 Г., CC BY-SA 2.0
«Помощь нуждающимся - хорошая и важная часть моей жизни, своего рода судьба». - Принцесса Диана
«Ничто не приносит мне большего счастья, чем попытки помочь наиболее уязвимым людям в обществе. Это хорошая и важная часть моей жизни, своего рода судьба». - Принцесса Диана
ФОТО: ЖОРЖ БИАР, CC BY-SA 3.0
«Я не придерживаюсь правил. Я веду от сердца, а не от головы». - Принцесса Диана
«Жизнь - это просто путешествие». - Принцесса Диана
ФОТО: ДЖОН МЭТЬЮ СМИТ И WWW.CELEBRITY-PHOTOS.COM ИЗ ЛОРЕЛ МЭРИЛЕНД, США, CC BY-SA 2.0, ЧЕРЕЗ WIKIMEDIA COMMONS
«Везде, где я вижу страдание, я хочу быть там, где я могу». - Принцесса Диана
«Мне нравится быть свободным духом. Некоторым это не нравится, но я такая». - Принцесса Диана
ФОТО: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США - ИЗ БИБЛИОТЕКИ РОНАЛЬДА РЕЙГАНА: PUBLIC DOMAIN
Она не могла подчеркнуть, насколько важно заботиться о других и любить их.
«Я думаю, что самая большая болезнь, от которой мир страдает в наши дни, - это болезнь людей, которые чувствуют себя нелюбимыми». - Принцесса Диана
«Люди думают, что, в конце концов, единственный ответ - мужчина. На самом деле, для меня лучше полноценная работа». - Принцесса Диана
ФОТО: РАСС КУИНЛАН - ПРИНЦЕССА ДИАНА - КОРОЛЕВСКИЙ ВИЗИТ В ГАЛИФАКС, НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ - ИЮНЬ 1983 Г., CC BY-SA 2.0
«Я думаю, что каждой сильной женщине в истории приходилось идти аналогичным путем, и я думаю, что именно сила вызывает замешательство и страх. Почему она сильная? Откуда она это взяла? Куда она это берет? Где она собирается его использовать? " - Принцесса Диана
Источник: yourtango.com