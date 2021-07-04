Владимирская икона Божьей Матери: О чем обязательно нужно молиться 6 июля и как вымолить прощение у святой
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Владимирская икона Божьей Матери: О чем обязательно нужно молиться 6 июля и как вымолить прощение у святой

1:20:027/4/2021Фото: Правмир
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Перед иконой, которую установили в Успенском соборе, короновались на царство правители русской земли, а также утверждались новые митрополиты.

Владимирская икона Божьей матери

В 12-ом веке Владимирскую икону Божией Матери привезли на русскую землю из Византии. Она была получена в дар Князем Владимирским Мстиславом в период, когда на землю русскую часто совершались набеги татаро-монголов.

Легенда говорит, что Божья Матерь пришла к Тамерлану - монгольскому хану - во сновидении, и это возымело на него очень сильное действие и заставило его отступить от Москвы, даже не приступив к атаке.

В честь этого события 6 июля установлено празднование в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Перед этой иконой короновались на царство многие правители русской земли, а также утверждались новые митрополиты.

Сейчас икона хранится в храме при Третьяковской галерее святого Николая в Толмачах.

Считается, что икону написал сам евангелист Лука на доске от стола, за которым сидели Богородица с младенцем Иисусом на руках и муж ее - обручник Иосиф. В V веке икона перешла в Константинополь из Иерусалима в период правления Феодосия.

В России Владимирская икона очень почитаема и является национальной русской святыней. Перед ней верующие просят об исцелении от разных болезней, чаще всего она помогает от заболеваний сердца и сердечно-сосудистой системы. К ней обращаются за помощью во время бедствий, чтобы защититься от врагов.

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