Владимирская икона Божьей Матери: О чем обязательно нужно молиться 6 июля и как вымолить прощение у святой

В 12-ом веке Владимирскую икону Божией Матери привезли на русскую землю из Византии. Она была получена в дар Князем Владимирским Мстиславом в период, когда на землю русскую часто совершались набеги татаро-монголов.
Легенда говорит, что Божья Матерь пришла к Тамерлану - монгольскому хану - во сновидении, и это возымело на него очень сильное действие и заставило его отступить от Москвы, даже не приступив к атаке.
В честь этого события 6 июля установлено празднование в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Перед этой иконой короновались на царство многие правители русской земли, а также утверждались новые митрополиты.
Сейчас икона хранится в храме при Третьяковской галерее святого Николая в Толмачах.
Считается, что икону написал сам евангелист Лука на доске от стола, за которым сидели Богородица с младенцем Иисусом на руках и муж ее - обручник Иосиф. В V веке икона перешла в Константинополь из Иерусалима в период правления Феодосия.
В России Владимирская икона очень почитаема и является национальной русской святыней. Перед ней верующие просят об исцелении от разных болезней, чаще всего она помогает от заболеваний сердца и сердечно-сосудистой системы. К ней обращаются за помощью во время бедствий, чтобы защититься от врагов.