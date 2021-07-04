Что обязательно нужно сделать на Рождество Иоанна Предтечи Крестителя 7 июля 2021 года при встрече собаки на улице?
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Что обязательно нужно сделать на Рождество Иоанна Предтечи Крестителя 7 июля 2021 года при встрече собаки на улице?

6:20:027/4/2021Фото: pixabay
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Почитание памяти святого на Руси отмечается с древних времен. Вместе с христианскими традициями, в день празднования появились и народные, которые дошли до наших дней.

Белая собака - приносит благополучие и удачу в дом

Иоанн Креститель был иудейским назореем, которого христиане считали пророком и предшественником Иисуса Христа. Новый Завет описывает Иоанна как проповедника, крестившего своих последователей в водах реки Иордан. Но больше всего он прославился крещением Иисуса Христа.

Рождество Иоанна Крестителя является первой радостью, ниспосланной Богом человечеству, для его избавления от власти дьявола, греха и вечной смерти. Поскольку именно с Рождества Иоанна Предтечи начинается подготовка людей к встрече Сына Божия на земле. В библейских писаниях говорится, что он родился на полгода раньше Иисуса. О его появлении на свет и служении Господу возвестил ангел Гавриил.

Почитание памяти святого на Руси отмечается с древних времен. Вместе с христианскими традициями, в день празднования появились и народные, которые дошли до наших дней.

Раньше считалось, если этот день прожить по всем правилам, то много грехов будут отпущены, а желания исполнятся.

Самое интересное, что на день Иоанна Крестителя запрещено прогонять белую собаку, которая может увязаться за вами в этот день по дороге. Если пес идет до самого дома, то нужно обязательно впустить его к себе в гости. Считается, что белая собака - приносит благополучие и удачу в дом. Через белую собаку - сам Креститель помогает.

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