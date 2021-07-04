Британка сделала 220 тысяч фотографий надгробий - зачем?

Любительница истории Лу Кокер надеется сфотографировать каждый памятник в ее родном графстве Норфолк. Любительница истории преследует серьезное хобби - пытается сфотографировать каждое надгробие в своем родном округе. 48-летний Лу Кокер сфотографировал более 220 000 надгробий и мемориалов на более чем 700 кладбищах и погостах в Норфолке.
Но Лу считает, что она завершила свой необычный проект лишь на 70 процентов, а на кладбищах Норфолка каждый день добавляются новые надгробия. Ее коллекция фотографий датируется 1600-ми годами, и Лу и ее мама, Анджела Парк, даже убирают некоторые из старых надгробий, чтобы надписи были более заметными. Лу из Северного Уолшема более десяти лет собирала свою коллекцию фотографий и хранит таблицы, в которых документируют надгробия, которые она сфотографировала до сих пор.
И когда она документирует каждое надгробие, она отправляет детали на сайт предков Findmypast - чтобы помочь людям, которые, возможно, пытаются выследить членов своих семей, похороненных в Норфолке.
Лу сказал: «Я просто думаю, что это действительно важно для будущих поколений, чтобы они могли найти свою семью. Сейчас становится настолько популярным, что люди хотят знать, откуда они пришли - надеюсь, это поможет. Люди связывались со мной через Ancestry.com по поводу некоторых фотографий, которые я сделал. Но поскольку у меня так много фотографий, у меня еще не было возможности назвать их все. В некоторых местах, где я была, всего на одном кладбище или кладбище есть тысячи и тысячи надгробий.
Я не думаю, что мне когда-либо удастся завершить, потому что, к сожалению, люди умирают каждый день».
Лу, которая работает сменным менеджером в супермаркете, сказала, что ее «странное» хобби началось около 12 лет назад, когда она начала исследовать собственное генеалогическое древо.
Она сказала: «Я никогда особо не увлекалась историей, когда училась в школе, но когда я начала пытаться проследить свое собственное генеалогическое древо и разыскать их надгробия, мне это показалось абсолютно увлекательным.
«Большая часть моей семьи проживала в Норфолке с начала 1800-х годов, но я годами пытался найти свою прабабушку. Мне не удалось найти ее или разобраться в том, что с ней случилось. «Затем, когда я начал фотографировать другие надгробия, мое собственное генеалогическое древо отошло на второй план, и этот вид взял верх. Это стало немного странным хобби.
«Я просто считаю, что кладбища на самом деле довольно милые и спокойные места. Через них проходит много дикой природы. И некоторые из камней, которые вы видите, настолько декоративны и украшены, что они похожи на произведения искусства.
Все они сделаны вручную, и некоторые из стихов, которые вы видите на них, просто потрясающие. Из надгробия можно узнать много историй - иногда на нем будет сказано, кем были отец и мать этого человека, их род занятий или жили ли они за границей столько лет. Это так обидно, когда видишь, что некоторые из этих камней полностью заросли травой и исчезли. Но если я наткнусь на что-то подобное, и оно все еще доступно, я сделаю все возможное, чтобы очистить его и сфотографировать. Вы будете удивлены, что немного воды может сделать с некоторыми из этих камней».
Лу добавила: «Это может быть очень душераздирающе, когда вы видите маленьких детей, которые были похоронены, или когда вы видите целые семьи, которые были уничтожены. Я действительно стараюсь отключиться от этого.
«Но это также заставляет вас понять, что нам действительно, очень повезло в наши дни, поскольку мы достигли медицинских и научных достижений, которые мы делаем сегодня».
Лу сказала, что в ее списке есть кладбища и погосты, которые ей нужно посетить позже в этом году, когда они еще не так заросли летними цветами.
И она также с нетерпением ждет возможности снова путешествовать, как только позволят ограничения Covid, чтобы она могла фотографировать военные могилы и военные мемориалы за границей.
Она сказала: «Я обычно планирую много путешествий вокруг военных захоронений за границей - в таких городах, как Гамбург, Кипр, Краков и Берлин.
«Я надеюсь, что как только изоляция будет снята, я смогу вернуться за границу и поехать и посетить еще несколько из них».
Источник: express.co.uk