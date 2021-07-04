Британка сделала 220 тысяч фотографий надгробий - зачем?
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Британка сделала 220 тысяч фотографий надгробий - зачем?

4:00:377/4/2021Фото: pixabay.com
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Это может быть очень душераздирающе, когда вы видите маленьких детей, которые были похоронены, или когда вы видите целые семьи, которые были уничтожены, рассказывает Лу Кокер.

Лу считает, что она завершила свой необычный проект лишь на 70 процентов, а на кладбищах Норфолка каждый день добавляются новые надгробия

Любительница истории Лу Кокер надеется сфотографировать каждый памятник в ее родном графстве Норфолк. Любительница истории преследует серьезное хобби - пытается сфотографировать каждое надгробие в своем родном округе. 48-летний Лу Кокер сфотографировал более 220 000 надгробий и мемориалов на более чем 700 кладбищах и погостах в Норфолке.
Но Лу считает, что она завершила свой необычный проект лишь на 70 процентов, а на кладбищах Норфолка каждый день добавляются новые надгробия. Ее коллекция фотографий датируется 1600-ми годами, и Лу и ее мама, Анджела Парк, даже убирают некоторые из старых надгробий, чтобы надписи были более заметными. Лу из Северного Уолшема более десяти лет собирала свою коллекцию фотографий и хранит таблицы, в которых документируют надгробия, которые она сфотографировала до сих пор.
И когда она документирует каждое надгробие, она отправляет детали на сайт предков Findmypast - чтобы помочь людям, которые, возможно, пытаются выследить членов своих семей, похороненных в Норфолке.

Лу сказал: «Я просто думаю, что это действительно важно для будущих поколений, чтобы они могли найти свою семью. Сейчас становится настолько популярным, что люди хотят знать, откуда они пришли - надеюсь, это поможет. Люди связывались со мной через Ancestry.com по поводу некоторых фотографий, которые я сделал. Но поскольку у меня так много фотографий, у меня еще не было возможности назвать их все. В некоторых местах, где я была, всего на одном кладбище или кладбище есть тысячи и тысячи надгробий.

Я не думаю, что мне когда-либо удастся завершить, потому что, к сожалению, люди умирают каждый день».

Лу, которая работает сменным менеджером в супермаркете, сказала, что ее «странное» хобби началось около 12 лет назад, когда она начала исследовать собственное генеалогическое древо.

Она сказала: «Я никогда особо не увлекалась историей, когда училась в школе, но когда я начала пытаться проследить свое собственное генеалогическое древо и разыскать их надгробия, мне это показалось абсолютно увлекательным.

«Большая часть моей семьи проживала в Норфолке с начала 1800-х годов, но я годами пытался найти свою прабабушку. Мне не удалось найти ее или разобраться в том, что с ней случилось. «Затем, когда я начал фотографировать другие надгробия, мое собственное генеалогическое древо отошло на второй план, и этот вид взял верх. Это стало немного странным хобби.

«Я просто считаю, что кладбища на самом деле довольно милые и спокойные места. Через них проходит много дикой природы. И некоторые из камней, которые вы видите, настолько декоративны и украшены, что они похожи на произведения искусства.

Все они сделаны вручную, и некоторые из стихов, которые вы видите на них, просто потрясающие. Из надгробия можно узнать много историй - иногда на нем будет сказано, кем были отец и мать этого человека, их род занятий или жили ли они за границей столько лет. Это так обидно, когда видишь, что некоторые из этих камней полностью заросли травой и исчезли. Но если я наткнусь на что-то подобное, и оно все еще доступно, я сделаю все возможное, чтобы очистить его и сфотографировать. Вы будете удивлены, что немного воды может сделать с некоторыми из этих камней».

Лу добавила: «Это может быть очень душераздирающе, когда вы видите маленьких детей, которые были похоронены, или когда вы видите целые семьи, которые были уничтожены. Я действительно стараюсь отключиться от этого.

«Но это также заставляет вас понять, что нам действительно, очень повезло в наши дни, поскольку мы достигли медицинских и научных достижений, которые мы делаем сегодня».

Лу сказала, что в ее списке есть кладбища и погосты, которые ей нужно посетить позже в этом году, когда они еще не так заросли летними цветами.

И она также с нетерпением ждет возможности снова путешествовать, как только позволят ограничения Covid, чтобы она могла фотографировать военные могилы и военные мемориалы за границей.

Она сказала: «Я обычно планирую много путешествий вокруг военных захоронений за границей - в таких городах, как Гамбург, Кипр, Краков и Берлин.

«Я надеюсь, что как только изоляция будет снята, я смогу вернуться за границу и поехать и посетить еще несколько из них».

Источник: express.co.uk

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