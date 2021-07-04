Почему День Петра и Февронии считается особенным в православии? Традиции праздника 8 июля 2021 года

8 июля 2021 года отмечается память Св. Петра и Февронии, известных в православии как покровители семьи, любви и верности - норм, на которых должен строиться православный брак, семейная и общинная жизнь.
Петр и Феврония являются образцами для подражания. Поэтому так ценятся в православной вере.
Петр - человек, который умеет правильно пользоваться властью. Правит народом справедливо и милосердно. Использует власть для блага своего народа. И не упрямо держится за власть, а готов отказаться от нее.
Феврония - пример истинной христианской жены. Она полностью предана своему мужу и Богу. Таким образом, их любовь и верность друг другу настолько сильные, что никто не сможет разлучить их - как при жизни, так и после.
Традиционно в этот сравнительно молодой государственный праздник, ЗАГСы работают допоздна. При этом в церквях не венчают.
Верующие молятся этим святым о всех вопросах, касаемых семейного счастья: о мире в семье, о счастье, о спасении брака, о даровании детей. Девушки молятся о замужестве.
На Руси начало июля всегда выдавался жарким. Но 8 июля наши предки не купались в водоемах, поскольку верили, что в этот день русалки кружатся в хороводе, который как воронка может затянуть на дно. Чтобы задобрить водяных жительниц, в воду бросали шелковые атласные ленты, потому что русалкам они очень помогали заплетать в косы свои длинные волосы. Тогда они становились добрее и не трогали людей.