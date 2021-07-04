Почему День Петра и Февронии считается особенным в православии? Традиции праздника 8 июля 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему День Петра и Февронии считается особенным в православии? Традиции праздника 8 июля 2021 года

5:20:357/4/2021Фото: pixabay
0

Петр и Феврония являются образцами для подражания. Поэтому так ценятся в православной вере.

Петр и Феврония - пример православной семьи

8 июля 2021 года отмечается память Св. Петра и Февронии, известных в православии как покровители семьи, любви и верности - норм, на которых должен строиться православный брак, семейная и общинная жизнь.

Петр и Феврония являются образцами для подражания. Поэтому так ценятся в православной вере.

Петр - человек, который умеет правильно пользоваться властью. Правит народом справедливо и милосердно. Использует власть для блага своего народа. И не упрямо держится за власть, а готов отказаться от нее.

Феврония - пример истинной христианской жены. Она полностью предана своему мужу и Богу. Таким образом, их любовь и верность друг другу настолько сильные, что никто не сможет разлучить их - как при жизни, так и после.

Традиционно в этот сравнительно молодой государственный праздник, ЗАГСы работают допоздна. При этом в церквях не венчают.

Верующие молятся этим святым о всех вопросах, касаемых семейного счастья: о мире в семье, о счастье, о спасении брака, о даровании детей. Девушки молятся о замужестве.

На Руси начало июля всегда выдавался жарким. Но 8 июля наши предки не купались в водоемах, поскольку верили, что в этот день русалки кружатся в хороводе, который как воронка может затянуть на дно. Чтобы задобрить водяных жительниц, в воду бросали шелковые атласные ленты, потому что русалкам они очень помогали заплетать в косы свои длинные волосы. Тогда они становились добрее и не трогали людей.

О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Реакция главы МИД Турции на шутку Лаврова: зал хохотал
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
Немцы дали неожиданный совет британским военным насчет Крыма
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
день семьидень петра и феврониипраздникинародные традиции
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас счастливый брак?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Почему День Петра и Февронии считается особенным в православии? Традиции праздника 8 июля 2021 года
    5:20:35 7/4/2021
    Почему День Петра и Февронии считается особенным в православии? Традиции праздника 8 июля 2021 года
    БердскПодробности ДТП с «шестеркой» и рухнувшим столбом: Пенсионер заплатит Горсвету за упавший фонарь. Смотрите фото
    4:57:21 7/4/2021
    Подробности ДТП с «шестеркой» и рухнувшим столбом: Пенсионер заплатит Горсвету за упавший фонарь. Смотрите фото
    Причину отсутствия антител после вакцинации от коронавируса раскрыли ученые Новосибирска
    4:50:05 7/4/2021
    Причину отсутствия антител после вакцинации от коронавируса раскрыли ученые Новосибирска
    Главные моменты великого мусульманского праздникам Курбан байрам-2021 на 20 июля
    4:20:33 7/4/2021
    Главные моменты великого мусульманского праздникам Курбан байрам-2021 на 20 июля
    Пьяный подросток сел за руль и врезался в дерево: Два пассажира погибли
    4:13:47 7/4/2021
    Пьяный подросток сел за руль и врезался в дерево: Два пассажира погибли
    Рекордное число зараженных коронавирусом выявили за сутки на 4 июля в России: Это максимум со 2 января 2021
    4:00:23 7/4/2021
    Рекордное число зараженных коронавирусом выявили за сутки на 4 июля в России: Это максимум со 2 января 2021
    Степень защиты вакцинированных от коронавируса не смог определить Минздрав
    3:48:20 7/4/2021
    Степень защиты вакцинированных от коронавируса не смог определить Минздрав
    Бердск"Шестерка" сбила бетонный столб: Он рухнул прямо на дорогу у остановки "Искитимской" в Бердске
    3:27:43 7/4/2021
    "Шестерка" сбила бетонный столб: Он рухнул прямо на дорогу у остановки "Искитимской" в Бердске
    3 главных гадания предков на Ивана Купала: Помогут узнать будущее и обрести любовь
    3:20:32 7/4/2021
    3 главных гадания предков на Ивана Купала: Помогут узнать будущее и обрести любовь
    Трехлетний малыш выстрелил себе в лицо из родительского пистолета
    3:09:33 7/4/2021
    Трехлетний малыш выстрелил себе в лицо из родительского пистолета