Главные моменты великого мусульманского праздникам Курбан байрам-2021 на 20 июля
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Главные моменты великого мусульманского праздникам Курбан байрам-2021 на 20 июля

4:20:337/4/2021Фото: pixabay
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Праздник связывают с библейской историей, которая известна как принесение в жертву Исмаила.

Паломники, совершающие хадж, спускаются с горы Арафат близ Мекки
Сюжет: Обряды мусульман
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В 2021 году на 20 июля выпадает мусульманский праздник Курбан-Байрам - праздник жертвоприношения. Это один из самых значимых праздников в исламе, который начинает отмечаться в десятый день исламского месяца Зу аль-Хиджа и длится всего три дня. Кроме того, это официальный государственный праздник в нескольких странах мира.

Праздник связывают с библейской историей, которая известна как принесение в жертву Исмаила. Как-то Аллах потребовал от Ибрагима принести в жертву своего сына, который был единственным сыном у верующего. И в знак подчинения воле Божией, Ибрагим был готов принести в жертву  своего сына Исмаила. Но последний момент все изменил, Аллах вмешался в обряд и дал ягненка в жертвоприношение Ибрагиму.

Это событие очень чтимо и каждый раз на Курбан-Байрам его вспоминают обрядом, который начинается с молитвы. после того, как паломники, совершающие хадж, спускаются с горы Арафат близ Мекки. Мусульмане одеваются в свои лучшие одежды, перед тем как идти в мечеть, чтобы помолиться.

Стоит отметить, что приносить в жертву ягненка не считается обязательным. Выбор жертвенного животного зависит от региона, но обычно это корова или ягненок. После совершения жертвоприношения, мясо делят на две части, одну оставляя в семье, а вторую отдавая родственникам или нуждающимся.

В праздник все собираются с родственниками на торжественным столом, дарят друг другу подарки, особенно детям, в знак любви.

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