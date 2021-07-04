3 главных гадания предков на Ивана Купала: Помогут узнать будущее и обрести любовь

День Ивана Купалы празднуется в народе ежегодно 7 июля. Это отголосок празднования славянами летнего солнцестояния, которые восхваляли в этот день цветение и плодородие.
С приходом христианства праздник в корне изменился - вмешались православные традиции празднования Рождества Иоанна Крестителя. Если раньше он назывался Купалой и поклонялись славяне богу Купале, то после крещения Руси он стал именоваться Ивановым днем или днем Ивана Купалы, а отмечать его стали 7 июля по новому стилю.
Ритуалы
Целебные травы на Купала
В Иванов день летнего старались “залечить росу”. Для этого нужно было рано встать и пройтись босиком по целебной росе. В праздник все растения обретали целебные свойства. Особенно на рассвете. Поэтому в праздник собирали как можно больше разных лечебных трав, а потом засушивали и весь год пили лечебные чаи.
Прыжки через костер
На Купалу чаще всего проводили огненные церемонии. Для этого разжигали костры рядом с водоемами, прыгали через них, загадывая заветные желания. И, если костер был большой, то перепрыгнув через него, желание могло с большей вероятностью исполниться.
Кроме того, если пламя коснется прыжка и не будет искриться, означает жениться или удачу. Женщина, осмелившаяся прыгнуть, обретала молодость и красоту
Ритуал с водой
В Купальскую ночь девушки пускали по воде реки венки из молодых ветвей берез, кленов или цветов, с зажженными свечами посередине венка. Плели гирлянды из Ивана-да-Марьи, богородской травы, лопуха. Надевали венки на голову.
Если венок в реке сразу тонул, значит будет ограничение по любви и замуж не скоро выйти. Если венок дольше всех проплывал, то девушка, его пустившая, становилась всех счастливее.
Также вода укрепляла отношения, если на Купала искупаться со своей второй половинкой, то отношения налаживались и влюбленные еще больше любили друг друга.