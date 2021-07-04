Как нужно помолиться на Рождество Иоанна Крестителя 7 июля 2021, чтобы исцелиться от головных болей
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Как нужно помолиться на Рождество Иоанна Крестителя 7 июля 2021, чтобы исцелиться от головных болей

2:20:317/4/2021Фото: pixabay
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Иоанну Крестителю часто молятся, чтобы он помог от разных болезней, и чаще всего его просят избавить от головной боли. Молитва ему очень сильна и помогает быстро избавиться от страданий.

После крещения Христа в Иордане Иоанн Креститель закончил главное предназначение в своей жизни

Помимо Рождества Богородицы и Рождества Христова, праздник, посвященный рождению кого-либо из святых, установлен только в честь Иоанна Крестителя. Он был последним ветхозаветным пророком, который первым возвестил людям о пришествии Спасителя. А потому праздник иногда именуют Рождество Иоанна Предтечи.

7 июля ежегодно все православные отмечают великий двунадесятый праздник — Рождество Иоанна Крестителя.

Отмечая Праздник Рождества Святого, Славного, Предтечи и Крестителя Иоанна, христиане подтверждают радость, которой Бог возрождает и преображает жизнь, дарует новизну жизни, возникающую из бесплодия греха и смерти, посещает и исцеляет Своей благодатью и любовью к человечеству.

Иоанну Крестителю часто молятся, чтобы он помог от разных болезней, и чаще всего его просят избавить от головной боли. Считается, что эта молитва сильно помогает при головной боли и она быстро утихает.


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