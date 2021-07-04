Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 июля 2021 в России и мире

• День работников морского и речного флота
• День отдыха от праздников
• Собор всех святых, в земле Российской просиявших
• День отмазывания
• День невидимости (Invisible Day)
• Праздник обретения мощей преподобного Максима Грека
• День памяти мученика Иулиана Тарсийского
• День джекфрута (Jackfruit Day)
• Праздник святого Хетага в Северной Осетии
• Праздник Тиштара (Tishtar)
• День тыла уголовно-исполнительной системы РФ
• Собор Афонских преподобных
• День независимости (Independence Day) - США
• День груши - Япония
• День салата «Цезарь» (National Caesar Salad Day) - США
• День жареных рёбрышек (National Barbecued Spareribs Day) - США
• День ВМС (День работников морского и речного флота) - Украина
• День приготовления яичницы на тротуаре (Sidewalk Egg Frying Day) - США
• День национальной полиции - Украина
• Дни Тома Сойера (National Tom Sawyer Days) - США
• День барбекю (National Barbecue Day) - США
• День независимости от мяса (Independence From Meat Day) - США
• День медицинского работника - Кыргызстан
• День работников водного транспорта - Беларусь
• День судебного эксперта - Украина
• День рождения королевы Сони - Норвегия
• День кантри-музыки (National Country Music Day) - США
• День «Сделайте пугало» (National Build a Scarecrow Day) - США
• День архитектора (Dia del Arquitecto) - Венесуэла
• День борца за свободу - Югославия
• День сельского врача (Dia del Medico Rural) - Аргентина
• День молодёжи - Сингапур
• День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны - Латвия
• День Гарибальди - Италия
• День освобождения - Северные Марианские острова
• День короля (Birthday of King Tupou VI) - Тонга
• День освобождения (Liberation Day) - Руанда
• День парада «бумбоксов» (Boom Box Parade Day) - США
• День филиппино-американской дружбы - Филиппины
• Неделимый день (Indivisible Day) - США
• День домбры - Казахстан
• Именины у Анастасии, Георгия, Терентия, Алексея, Василисы, Иулиана, Максима, Павла, Николая, Никиты
• Ульянов день (Липов цвет)
Важные события
1054вспышка сверхновой звезды в созвездии Тельца, результат которой – Крабовидная туманность.
1819 из Кронштадта в кругосветное плавание отправились шлюпы «Восток» и «Мирный». Во время этой экспедиции был открыт «шестой» континент.
1832 в городе Санкт-Петербурге основан Зоологический музей.
1838 учреждение Пулковской астрономической обсерватории при Академии наук.
1848впервые опубликован «Манифест коммунистической партии» Карла Маркса.
1862 во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя девочка стала настаивать, чтобы он записал всю историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книжку «Алиса в Стране чудес».
1878 введение в России института урядников (нижние чины уездной полиции, ближайшие помощники становых приставов).
1918 в газете «Вольность» помещена заметка «Освобождение Куприна». В начале весны писатель был арестован органами ВЧК за публикацию статьи в защиту великого князя Михаила.
1920 спектаклем «Маугли» открылся Первый Государственный театр для детей, созданный 17-летней Натальей Сац.
1937 в СССР арестован глава Всероссийской Академии сельскохозяйственных наук А. Муралов.
1957 первый полёт пассажирского самолёта Ил-18.
1958 на атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол» впервые запущен атомный реактор.
1961 авария на советской атомной субмарине К-19.
1987 в Москве прошёл 4-й фестиваль «За мир» с участием «The Doobie Brothers», «Santana», «Bonnie Raitt», а также советских рок-групп.
1989 пилот самолёта МиГ-23 ВВС СССР, взлетевшего в Польше, катапультировался на 41-й секунде полёта; неуправляемый самолёт пролетел 900 км и упал в Бельгии после того, как у него кончилось топливо. При падении на земле погиб 1 человек.
1991 в России принят закон об Арбитражном суде.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend