Какой сегодня церковный праздник 4 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 4 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:467/4/2021Фото: tOrange.biz
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В этот день принято собирать цветы липы, которые используют в лечебных и косметических процедурах. Они обладают потогонным, жаропонижающим, отхаркивающим, мочегонным и бактерицидным эффектом.

церковь
Сегодня пост - можно рыбу

Православные праздники 4 июля

Петров пост (Апостольский)
Мученика Иулиана Тарсийского
Обретение мощей преподобного Максима Грека
Священномученика Терентия, епископа Иконийского

Народные праздники

Ульянов день

В этот праздник чтут память мученика Иулиана Тарсийского.

В этот день принято собирать цветы липы, которые используют в лечебных и косметических процедурах. Они обладают потогонным, жаропонижающим, отхаркивающим, мочегонным и бактерицидным эффектом. Ее используют для лечения кашля, простуды, головной боли.

В этот день нельзя рубить липу, иначе можно заблудиться в лесу.

Если рядом с домом засохла липа, то в нем скоро наступят неблагоприятные перемены.

Приметы


  • Если ветер поворачивается за солнцем до обеда, а после в обратную сторону – будет хорошая погода.
  • Протяжный гром – к долгому ненастью.
  • Листья папоротника–орляка закручиваются книзу – теплой сухой погоде, расправляются – перед ненастьем.
  • Засохла липа в саду – к несчастью.
  • В радуге замечаются как бы искры – к ненастной погоде.

Источник: my-calend

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