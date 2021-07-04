Какой сегодня церковный праздник 4 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 4 июляПетров пост (Апостольский)
Мученика Иулиана Тарсийского
Обретение мощей преподобного Максима Грека
Священномученика Терентия, епископа Иконийского
Народные праздники
Ульянов день
В этот праздник чтут память мученика Иулиана Тарсийского.
В этот день принято собирать цветы липы, которые используют в лечебных и косметических процедурах. Они обладают потогонным, жаропонижающим, отхаркивающим, мочегонным и бактерицидным эффектом. Ее используют для лечения кашля, простуды, головной боли.
В этот день нельзя рубить липу, иначе можно заблудиться в лесу.
Если рядом с домом засохла липа, то в нем скоро наступят неблагоприятные перемены.
Приметы
- Если ветер поворачивается за солнцем до обеда, а после в обратную сторону – будет хорошая погода.
- Протяжный гром – к долгому ненастью.
- Листья папоротника–орляка закручиваются книзу – теплой сухой погоде, расправляются – перед ненастьем.
- Засохла липа в саду – к несчастью.
- В радуге замечаются как бы искры – к ненастной погоде.
Источник: my-calend