Почему россияне боятся прививаться от коронавируса, ответила врач

Вакцинация в стране пока идет неспешно, что дает время вирусу мутировать и обрушиваться на людей в более агрессивных формах.
Врач Мария Марусина, одна из соавторов работы «Отказ от вакцинации — новая чума XXI века», рассказала, почему россияне скептически относятся к вакцинации и не спешат делать прививки.
- Вакцина — это безусловное благо, потрясающий научный прорыв, который можно сравнить разве что с открытием пенициллина и изобретением наркоза, — сказала она в интервью для RT.
По мнению специалиста интернет стал причиной развития антипрививочной компании. Обилие информации, которую сложно переварить не только специалистам, не говоря о неподготовленных людях, нанесло вред обществу, в котором люди перестали вакцинироваться и считают прививки причиной развития множества болезней.
- В соцсетях можно найти гигантское количество антипрививочных пабликов, и только недавно пользователей стали предупреждать о потенциально недостоверной информации в них, — пояснила эксперт.
Врач рассказала, что многие, отказывающиеся от прививок боятся осложнений после введения препарата.
- Хотя после вакцинации рисков осложнений в сотни раз меньше, иммунитет вырабатывается не хуже, ребенок вакцину переносит в разы легче, чем само заболевание, — отметила она.
Многие россияне боятся, что в вакцинах используют вредные для здоровья препараты, на что специалист отвечает что в вакцинах находятся адьюванты, необходимые для усиления иммунного ответа, усиливающие его в сотни раз.