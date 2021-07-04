Почему россияне боятся прививаться от коронавируса, ответила врач
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04.07
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Почему россияне боятся прививаться от коронавируса, ответила врач

9:41:237/4/2021Фото: Flickr
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По мнению специалиста интернет стал причиной развития антипрививочной компании.

Прививка спасает от сложного протекания любого заболевания
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Всего 10 177 бердчан вакцинировались от коронавируса

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Вакцинация в стране пока идет неспешно, что дает время вирусу мутировать и обрушиваться на людей в более агрессивных формах.

Врач Мария Марусина, одна из соавторов работы «Отказ от вакцинации — новая чума XXI века», рассказала, почему россияне скептически относятся к вакцинации и не спешат делать прививки.

- Вакцина — это безусловное благо, потрясающий научный прорыв, который можно сравнить разве что с открытием пенициллина и изобретением наркоза, — сказала она в интервью для RT.

По мнению специалиста интернет стал причиной развития антипрививочной компании. Обилие информации, которую сложно переварить не только специалистам, не говоря о неподготовленных людях, нанесло вред обществу, в котором люди перестали вакцинироваться и считают прививки причиной развития множества болезней.

- В соцсетях можно найти гигантское количество антипрививочных пабликов, и только недавно пользователей стали предупреждать о потенциально недостоверной информации в них, — пояснила эксперт.

Врач рассказала, что многие, отказывающиеся от прививок боятся осложнений после введения препарата.

- Хотя после вакцинации рисков осложнений в сотни раз меньше, иммунитет вырабатывается не хуже, ребенок вакцину переносит в разы легче, чем само заболевание, — отметила она.

Многие россияне боятся, что в вакцинах используют вредные для здоровья препараты, на что специалист отвечает что в вакцинах находятся адьюванты, необходимые для усиления иммунного ответа, усиливающие его в сотни раз.

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