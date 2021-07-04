Магнитная буря при растущей активности Солнца: Как остаться метеосвободным в любом возрасте

С наступлением лета активность Солнца значительно повышается. Прогнозы магнитных бурь в летние месяцы показывают, что космическая погода с приходом жары становится менее благоприятна для метеозависимых людей. Однако 4 июля 2021 года стал днем-исключением. Сегодня магнитное поле Земли будет спокойным. Ранним утром до 9 часов утра и вечером после 15 часов в магнитосфере будут замечены небольшие возмущения. В это время метеопатам грозят головокружения и возможно головная боль, возникнет чувство усталости, легкая грусть на душе. Но в целом день не принесет неприятностей здоровью людей. С 9 утра до 15 часов в магнитном поле Земли не будет заметных возмущений. Воскресенье получается очень спокойным и добрым выходным днем. Можно с легкостью переделать все накопившиеся сложные дела, отдохнуть без оглядки на лекарства. Но всё-таки нужно помнить, что здоровый образ жизни и покой нервной системы - залог здоровья и независимости от космической погоды в дальнейшем.
Чтобы значительно уменьшить риск плохого самочувствия, быстрой утомляемости, слабости организма во время магнитных бурь, следуйте простым советам:
- По утрам делайте гимнастику и принимайте контрастный душ;
- Закаливание очень полезно для здоровья и укрепления нервной системы, водные и воздушные ванны, обливания, ванны для ног помогут стать крепче;
- Больше гуляйте, но не на открытом Солнце, носите панаму, шляпу или зонт от прямых солнечных лучей;
- Соблюдайте режим дня и хорошо высыпайтесь;
- При повышенном давлении пейте травяные успокоительные чаи, если давление низкое - принимайте настойку лимонника и элеутерококка;
- Не перегружайте себя физическими и умственными нагрузками;
- Давайте отдых психике, ходите в театры и на концерты, выставки и различные развлекательные мероприятия. На спортивные соревнования, отвлекайтесь от забот каждого дня.
Магнитные бури могут вызвать рост и скачки давления, учащение пульса, головную боль, сердечные боли, бессоницу, изменчивое плохое настроение, тревожность, апатию. Магнитная буря сильно действует на психическое состояние человека, поэтому в сложную космическую погоду не заостряйте внимание на несчастных случаях и происшествиях, думайте о хорошем и позитивно смотрите на окружающий мир и будущее. Не перегружайте себя алкоголем и перееданием в выходной день, не курите, откажитесь от кофе - здоровый образ жизни и здоровое питание помогут быть метеосвободным человеком в любом возрасте.
Как переносят магнитные бури наши читатели:
Инна Владимировна, 56 лет:
- Болит сильно голова. Растет давление. Настроение весь день ужасное, устаю сильно и чувствую себя обессиленной.
Елизавета Николаевна, 48 лет:
- Обостряются все болезни, головные боли до темноты в глазах, давление скачет. Болят нервы, становлюсь злой, никого не хочу видеть, ничего не радует и жить не хочется.
Людмила Лаврентьевна, 55 лет:
- Болят сильно ноги. Сердце ноет. Шумит в ушах, голова кружится. Ходить трудно. Не хватает воздуха, дышу с трудом, одышка.