Кто такой позер на молодежном сленге
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Кто такой позер на молодежном сленге

2:00:377/4/2021,Ирина НоваяФото: pixabay
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Широко распространяться по России позерство начало вместе с субкультурами.

Подростковый возраст всегда заставлял молодёжь задумываться об индивидуальности и коллективности
Подростковый возраст всегда заставлял молодёжь задумываться об индивидуальности и коллективности

Нередко в русском языке встречаются заимствования, не позволяющие интуитивно определить значение слов. Иностранные составляющие можно услышать в самых разных сленгах, чаще – в молодёжном. Слово «позер» перетекло в русскую речь из французского языка, там «poseur» обозначает подражателя, намеренно копирующего чей-то стиль.

Аналогичное определение можно дать отечественным позерам – их манера поведения, разговор или внешность подражает чужому примеру. Позер – это человеческая форма, не продиктованная содержанием.

Зачем притворяться?

Широко распространяться по России позерство начало вместе с субкультурами. Подростковый возраст всегда заставлял молодёжь задумываться об индивидуальности и коллективности. Прошлое поколение покрывало эти потребности, вступая в пионерские и комсомольские ряды.

Подростки двухтысячных на волне идеологического голода стали присоединяться к панкам, готам, эмо. Эти группы диктовали увлечения, стиль поведения, музыкальные вкусы, внешний вид. Одни участники действительно разделяли ценности субкультур, другие ограничивались только внешним соответствием. Именно их и называли позерами.

Своеобразные позеры есть везде, где общество использует язык символов. Например, в криминальной среде некоторые пытаются набить себе татуировки, добавляющие значимости. Оснований для тату при этом может и не быть.

Под защитой виртуальности

Современность резко расширила горизонты интернета. Там появилось немало позеров, меняющих виртуальный имидж с разными целями, иногда – с преступными.

Притвориться тем, кем ты не являешься, ради общих тем на сайте знакомств – достаточно безобидное притворство. Позер может изучить интересы потенциального партнёра, чтобы сблизиться с ним, заявив своими действиями «смотри, как мы похожи». Хорошо, если за сближение не последует попытка вытянуть деньги из нового знакомого, как нередко поступают интернет-попрошайки скамеры.

Притвориться любителем определённой культуры могут и энергетические вампиры. Их позерство направлено на то, чтобы «донор» пустил их в свою душу, предоставив доступ к самым сильным эмоциям.

Опасными бывают позеры от медицины, которые создают сайты с множеством фальшивых сертификатов и благодарностей. Реальный пациент, записавшийся к такому медику, вряд ли получит помощь, но денег отдаст немало.

Широко рекламируемые в интернете учебные курсы тоже могут принадлежать позерам. Их признак –уроки, в которых нет информации по существу. Проверить таких позеров-наставников сложно, но заподозрить их помогут некомпетентные ответы на вопросы или отказ отвечать на них. Косвенной приметой нацеленных на деньги позеров может быть высокая стоимость услуг, не подкреплённая хорошей репутацией.

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