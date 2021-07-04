Какие знаки зодиака среди женщин самые обидчивые рассказали астрологи

Пока вам не пришлось простить и забыть оскорбление, которое кто-то совершил, вы действительно не понимаете, почему некоторые люди так долго хранят обиду.
Какой знак зодиака держит обиды дольше всех?
Не всем легко прощать. Фактически, многие люди даже не знают, как прощать в первую очередь, особенно если они виноваты. И, как и большинство черт личности, ваша способность прощать (или ее отсутствие) может сводиться к астрологии, пишет https://www.yourtango.com
Есть некоторые знаки зодиака, которые будут злиться на вас, пока не умрут, и даже тогда нет гарантии, что их ледяное плечо вообще растает. Это знаки зодиака, которые абсолютно ненавидят ошибаться или заставлять кого-то драться с ними. Они не из тех, кто легко прощает или забывает.
Даже если это случайность или недоразумение, эти астрологические знаки, как правило, самые неумолимые - или, по крайней мере, могут простить, но никогда не забыть.
Кроме того, есть другие знаки зодиака, которые не могут затаить злобу, чтобы спасти свою жизнь. Это знаки зодиака, которые предпочитают просто наслаждаться жизнью и веселиться со своими друзьями, чем думать о споре, случившемся много лет назад.
Эй, я понял. Если вы проводите всю свою жизнь со всем этим негативом, накопленным внутри вас, что-то в конце концов даст вам.
Но я вижу ценность в том, как обе стороны спектра справляются с недовольством. Иногда все не так глубоко, как кажется, и спорить и злиться - это мелочь.
Так на какой стороне спектра вы находитесь?
Узнайте, какой из знаков зодиака дольше всех держит обиды, а какие быстрее прощает.
Имеет ли Овен обиды?Овен злится только на тех, кто действительно ее расстраивает, да и то ненадолго. Однако ее легко разозлить. Она будет злиться на вас в течение всего дня, прежде чем поймет, что ей нужно сказать вам что-то важное, или она просто хочет снова с вами пообщаться.
Для нее дружба означает взлеты и падения - и не должна полностью разрушаться, когда они падают. Если Овен заботится о вас, то один маленький спор не заставит ее навсегда перестать с вами разговаривать. Ей нужно всего 24 часа или около того, чтобы затаить обиду на то, что ее беспокоит, прежде чем вы двое снова сможете помириться.
Держит ли Телец обиды?
Телец будет затаить злобу, пока не умрет - а потом, возможно, даже не простит вас тогда. Она наименее снисходительный знак зодиака . Если бы у нее был свой мелкий образ жизни, она, вероятно, даже добавила бы к своей воле, что все еще затаила на вас злобу, чтобы вы могли думать об этом всю оставшуюся жизнь. Другими словами, Телец - один из самых злобных астрологов.
Она невероятно упряма и ненавидит ошибаться, поэтому часто злится только потому, что вы не согласились с ней в том, что она всегда права. Когда она поймет, что ошибается, она станет достаточно взрослой, чтобы извиниться, но если она действительно верит в свою правоту, вы никогда не услышите, как она зря зря пытается очистить атмосферу от вас.
Есть ли у Близнецов обиды?Близнецам не хватает внимания, чтобы затаить обиду на кого-либо, что на самом деле хорошо. Когда ее что-то беспокоит, она тут же все решает - она никогда не сдерживается, когда расстроена. Но это она, скорее всего, ударит вас ножом в спину, поэтому будьте осторожны с Близнецами.
А что касается обид, то есть большая вероятность, что она захочет рассказать вам что-то позже, поэтому она может затаить на вас только меньше минуты. Близнецы просто хотят повеселиться со своими друзьями, и она не верит, что обида на самом деле что-то решает. Если она больше не хочет тебя в своей жизни, она скажет это. В противном случае она быстро прощает и забывает.
Имеет ли Рак обиды?Рак - один из наиболее эмоциональных знаков зодиака, поэтому ему свойственно увлекаться своими чувствами и позволять этому диктовать, как она справляется со спорами и другими вещами, которые ее расстраивают (вместо того, чтобы пытаться быть логичными в этом отношении). Когда она злится на кого-то, она может делать это годами, особенно если она не чувствует, что от этого отказались.
Раку не нравится обида, но он будет затаить на вас обиду по необходимости. На самом деле она просто пытается проявить некоторую заботу о себе, не поддаваясь людям, которые причинили ей боль. Она определенно хочет простить вас, не поймите меня неправильно, но неспособность забыть ведет к этим многолетним обидам.
Лев злится?
Лев считает, что все в ее жизни существуют по какой-то причине, и если она не может найти вескую причину, по которой вы могли бы остаться, она избавится от вас. Она сделает все, что в ее силах, и даже больше, чтобы не допустить в свою жизнь любого негатива, в том числе будет злиться на вас, пока вы не поймете суть дела.
Лев может (и будет) затаить обиду, пока она не умрет. Она определенно даст вам понять, что не хочет, чтобы вы были в ее жизни в первую очередь, но если вы не понимаете намек или если вы очень сильно ее обидели, она сразу же вас заморозит. У нее намного больше друзей и очень успешная профессиональная жизнь, и избавление от одного человека не заставит ее ничего чувствовать ... она холодная, ледяная.
Имеет ли Дева обиды?Известно, что Дева месяцами затаивает обиды, но только тогда, когда считает это абсолютно необходимым. Она еще один из тех знаков зодиака, которые всегда будут пытаться уладить это в первую очередь с вами, потому что она взрослая, а не мелкий ребенок, но когда вы не понимаете намек, она вам холодно.
Дева ненавидит, когда кто-то пытается поставить под угрозу ее целостность. Она знает, что может быть очень сильной, но это всего лишь Дева. Она может справиться с большинством вещей довольно быстро, но если кто-то попытается заставить ее чувствовать себя плохо из-за такого человека, она не потерпит этого и будет злиться, пока вы не извинитесь искренне.
Имеют ли Весы обиды?Как долго Весы хранят обиды? Весы абсолютно ненавидят обижаться, тем более что они всегда о любви и счастье. Она сделает все, что в ее силах, чтобы ее дружба с вами осталась неизменной, независимо от того, насколько неприятен спор между вами.
Конечно, как и у любого знака зодиака, у Весов есть пределы того, что она будет терпеть. Обычно Весы никогда не злятся. Она будет работать с вами, пока вы не помиритесь и снова не сможете стать друзьями. Но если вы действительно, действительно причинили ей боль - например, настолько сильно, что она едва может смотреть на вас, не расстраиваясь, - тогда она будет затаить злобу навсегда и никогда не расстроится из-за этого.
Скорпион злится?Скорпион будет вечно затаить злобу ... а потом еще немного. Может показаться, что она ведет себя неразумно, но на самом деле она просто защищает свое сердце от всего плохого. Она из тех знаков зодиака, которые много работают и любят больше, поэтому, когда она вступает в действительно неприятный спор с кем-то, ее немедленная реакция - хладнокровие.
Один из самых больших страхов Скорпиона в жизни - простить не того человека и позволить ему причинить ей боль во второй или третий раз. Даже если вы и она знаете друг друга много лет, ее первой реакцией будет злоба, чтобы она могла защитить себя от всего негативного и душераздирающего. Это не всегда правильный ответ, но Скорпиону все равно.
Стрелец злится?
Хотя они известны тем, что с ними сложнее всего ладить, Стрелец не очень долго злится. Она просто хочет расслабиться и повеселиться, поэтому, если вы намеренно не обидите ее чувства, она не собирается держать вас в голове, чтобы вы могли извиняться каждый день до конца своей жизни. Обычно Стрелец будет затаить на вас обиду максимум несколько дней, прежде чем забудет.
Предоставьте Стрельцу однажды разозлиться, а затем спросить вас, не хотите ли вы пообщаться с ней до конца недели. И когда вы спросите ее, злится ли она все еще на вас, она, вероятно, скажет что-то вроде: «О, я совсем забыл об этом!» Она не заботится о сохранении негатива, поэтому не ждите, что ее обиды продлятся долго.
Есть ли у Козерога обиды?Вся жизнь Козерога была распланирована с тех пор, как она себя помнит: получить приятную работу (и быть боссом), создать собственную семью, завести удивительную компанию друзей, на которых она может рассчитывать во всем, и никогда не позволять никому контролировать ее или манипулировать ею. ее. Если вы не являетесь участником ее плана, она заставит вас заморозить вас быстрее, чем любой другой знак зодиака.
Козерогу не до неряхи или негативных людей. Она может держать обиду вечно, потому что она не прощает и никогда не забывает. Более того, она хочет, чтобы вы знали, что нельзя просто так обидеть ее чувства или расстроить. Это суровый приговор, но Козерог знает, что жизнь слишком коротка, чтобы позволить людям диктовать ее жизнь.
Есть ли у Водолея обиды?Как долго Водолей затаил обиду? Водолей - один из тех знаков зодиака, который иногда любит своих друзей больше, чем себя. Она сделала бы для своих друзей абсолютно все, кроме того, что отказалась бы от того, кто она есть. Когда дело доходит до обиды, она может удерживать одну в течение года или около того, и только тогда, когда она действительно чувствует себя обиженной.
На самом деле Водолей вообще ненавидит затаить обиду, но когда она действительно расстроена, она не может не задерживать вас, пока не выяснит кое-что. Примерно через год (это когда ей действительно больно) она снова попытается помириться с вами, но если она этого не чувствует (она действительно доверяет вибрациям и своей интуиции), она передумает и позволит Вы знаете, что придумывание того не стоит.
Имеют ли Рыбы обиды?Рыбы ненавидят обижать свои чувства, но вместо того, чтобы извиняться только для того, чтобы сохранить друга, она злится, пока не сможет решить все самостоятельно. Когда вы действительно расстроили Рыб, вы можете почти гарантировать, что она не хочет извинений или разговоров с вами - по крайней мере, не сейчас.
Рыбы будут затаивать на вас обиду максимум несколько месяцев, прежде чем вернуться к вам, чтобы помириться. Возможно, ей не нравится, когда ее чувства обижают, но она еще больше ненавидит терять кого-то особенного. Она будет изо всех сил стараться простить и забыть, но только если будет знать, что вы тоже попытаетесь; она знает, что дружба недолговечна, если оба человека не работают над ней.