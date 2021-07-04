Гроза и аномальная жара накроют Бердск 4 июня
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03.07
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Гроза и аномальная жара накроют Бердск 4 июня

6:30:137/4/2021Фото: https://pixnio.com/
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Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +17, +22 местами +11, +16, днем +30, + 35 °С
Температура воздуха ночью +17, +22 местами +11, +16, днем +30, + 35 °С

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях:

04-05.07 местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 С и выше.

05-09.07 местами ожидается высокая пожароопасность (4 класса).

Метеорологическая обстановка на 4 июля от МЧС

Переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков, по северу местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы.

Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +17, +22 местами +11, +16, днем +30, + 35 °С.

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