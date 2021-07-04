Гроза и аномальная жара накроют Бердск 4 июня

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях:
04-05.07 местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 С и выше.
05-09.07 местами ожидается высокая пожароопасность (4 класса).
Метеорологическая обстановка на 4 июля от МЧС
Переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков, по северу местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы.
Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью +17, +22 местами +11, +16, днем +30, + 35 °С.