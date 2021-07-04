Душевный гороскоп на 5 июля 2021 года: коротко о главном

Овен
Начало рабочей недели вам нужно провести креативно - все ждут от вас новых идей. Будет звонок, который выбьет вас из накатанной колеи - эта новость коснется вас лично.
Телец
Сегодня придется принимать нестандартные решения и подстраиваться под обстоятельства. Но вам поможет весь ваш опыт и вы справитесь. Если что-то решили делать самостоятельно, придерживайтесь решения.
Близнецы
На работе придется быть чуть активнее, никто и ничего вам не подарит просто так. Обратите внимание на свое здоровье. Если вас что-то беспокоит - пройдите полное обследование.
Рак
Вы себя будете ощущать превосходно, проснутся лидерские способности и дух соревнования. Если вы сохраните такой настрой на весь день, то существенно сможете укрепить ваш авторитет. Не стоит с любимым человеком обсуждать работу.
Лев
Вы весь день будете думать о том, как улучшить финансовое положение и это вас будет очень беспокоить. Однако после обеда ситуация начнет меняться и вы можете рассчитывать на приятные новости и подарки.
Дева
У вас могут случиться резкие перемены в жизни - внезапная поездка или особенный успех на работе. Вы этого даже не планировали, но принять ответственность сможете. Новые перспективы вам очень понравятся.
Весы
Если вы недавно расстались с партнером, не стоит больше об этом переживать и тем более пытаться начать все заново. Отпустите прошлое и смотрите вперед. Иначе так и не сдвинетесь с мертвой точки.
Скорпион
На работе кто-то захочет закрутить с вами неожиданный роман, но вам не стоит поддаваться соблазну, иначе станете жертвой чужой корысти. Обратите внимание на ваше финансовое положение и поработайте над ним.
Стрелец
Никакие обстоятельства вас не испугают, но управлять вам смогут - вы сами дали к этому повод. Весь день вы посвятите время решению каких-то мелких суетливых проблем и его не останется на решение проблем с деньгами. Прибыли пока не стоит ожидать.
Козерог
Вы весь день будете заниматься чужими делами и исправлять и проверять чужие результаты. Негативно это скажется на течении ваших дел. Может, найти помощника? Поездка по работе будет успешной.
Водолей
Вы будете сегодня очень работоспособны, что будет весьма заметно на рабочем месте. Но большую часть времени придется потратить на завершение старых дел. Рано или поздно это пришлось бы делать, поэтому подойдите к этому ответственно.
Рыбы
Вы всегда для всех как жилетка, однако сегодня сами захотите кому-то открыться. И вам станет легче. Внимательно пересмотрите ваше отношение к деньгам, иначе скоро от них ничего не останется.