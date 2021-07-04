11 самовыдвиженцев стремятся попасть в депутаты горсовета Бердска на 3 июля 2021: Узнайте, кто они

Территориальная избирательная комиссия обнародовала последние данные о выдвиженцах на участие в выборах депутатов горсовета Бердска. На вечер 2 июля подано 11 заявок, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» председатель ТИК Наталья Фокина. Пока о желании стать депутатами заявили только самовыдвиженцы, в том числе действующие народные избранники.
Список выдвиженцев
1. Кузеванов Павел Владимирович, дата рождения - 5 апреля 1988 года, уровень образования - высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский гуманитарный институт, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ЗАО ГК «Вымпел Сервис», генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск. Округ №6.
2. Чебаненко Олег Юрьевич, дата рождения - 7 апреля 1964 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2006 г., Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ЖЭУ Вымпел», директор, Совет депутатов города Бердска четвертого созыва, депутат, место жительства - не имеется, регистрация по месту пребывания - Новосибирская область, Бердск. Округ №14.
3. Туркина Наталья Владимировна, дата рождения - 26 сентября 1978 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Каменское профессиональное училище-66, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «МастерДом», директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск. Округ №18.
4. Ладышкин Владимир Александрович, дата рождения - 28 декабря 1953 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Бакинское высшее общевойсковое командное училище Верховного Совета Азербайджан. ССР, 1975 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск. Самовыдвижение. Округ №14.
5. Бауэр Николай Николаевич, дата рождения - 12 декабря 1962 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский институт народного хозяйства, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, Совет депутатов города Бердска четвертого созыва, депутат, место жительства - Новосибирская область, город Бердск. Округ №12.
6. Курочкин Владислав Алексеевич, дата рождения - 14 марта 1995 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Бердский электромеханический колледж», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО «Бердский электромеханический завод», слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 3 разряда цеха сборочного производства, место жительства - Новосибирская область, город Бердск. Округ №9.
7. Солоников Дмитрий Сергеевич, дата рождения - 3 ноября 1995 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Бердский электромеханический колледж», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО «Бердский электромеханический завод», слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 3 разряда цеха сборочного производства, место жительства - Новосибирская область, город Бердск. Округ №10.
8. Яцков Олег Михайлович, дата рождения - 13 мая 1985 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская академия государственной службы», 2007 г., Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Сибирская Промышленная Компания», директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск. Округ №13.
9. Кузьмичев Семен Владимирович, дата рождения - 27 декабря 1984 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО «Бердский электромеханический завод», начальник бюро транспортно-складского хозяйства службы снабжения, место жительства - Новосибирская область, город Бердск. Округ №17.
10. Кривецкий Сергей Владимирович, дата рождения - 1 марта 1986 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический университет», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Центр технического обслуживания», директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск. Округ №18.
11. Шипилов Николай Викторович, дата рождения - 6 апреля 1986 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск. Округ №11.
На 3 июля ни один из выдвиженцев не получил кандидатского удостоверения. Напомним, что им необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. Их, как и другие документы, тщательной проверяет ТИК.
Партии пока выжидают. Хотя, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», своих кандидатов на сентябрьские выборы уже определили в региональных отделениях партии «Зеленые» и «Партии пенсионеров». Без сбора подписей могут выдвигать своих представителей «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Родина».