Как распознать у себя опасный индийский штамм коронавируса: Отличительные симптомы назвал врач
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Как распознать у себя опасный индийский штамм коронавируса: Отличительные симптомы назвал врач

8:47:057/4/2021Фото: pixabay.com
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Штамм «Дельта» впервые обнаружили в октябре 2020 года в Индии. Позднее ученые выделили три его подтипа. Сейчас он доминирует во всем мире.

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Эксперты назвали один из характерных симптомов индийского штамма COVID-19. Он еще именуется «Дельта». Один из отличительных признаков - расстройство желудочно-кишечного тракта.

«В последнее время, после того, как стал распространяться штамм «Дельта», коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе», — цитирует ТАСС врача-пульмонолога Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Алексея Никишенкова.

Такие признаки, по его словам, проявляются одновременно с кашлем, слабостью и болью в мышцах.

Штамм «Дельта» впервые обнаружили в октябре 2020 года в Индии. Позднее ученые выделили три его подтипа.

Ранее сообщались характерные признаки индийского штамма COVID-19 — потеря слуха, боли в суставах, боль в животе, тошнота и диарея, а также потеря аппетита. Кроме того, у заболевших встречаются микротромбозы нижних конечностей, которые могут привести к развитию гангрены. Кашель, потеря обоняния и лихорадка при этом встречаются реже, отмечали в Роспотребнадзоре.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июне 2021 года  ВОЗ назвала «Дельту» доминирующим вариантом инфекции во всем мире. Его признали более опасным и смертоносным, чем уханьский штамм.

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