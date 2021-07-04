Как распознать у себя опасный индийский штамм коронавируса: Отличительные симптомы назвал врач

Эксперты назвали один из характерных симптомов индийского штамма COVID-19. Он еще именуется «Дельта». Один из отличительных признаков - расстройство желудочно-кишечного тракта.
«В последнее время, после того, как стал распространяться штамм «Дельта», коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе», — цитирует ТАСС врача-пульмонолога Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Алексея Никишенкова.
Такие признаки, по его словам, проявляются одновременно с кашлем, слабостью и болью в мышцах.
Штамм «Дельта» впервые обнаружили в октябре 2020 года в Индии. Позднее ученые выделили три его подтипа.
Ранее сообщались характерные признаки индийского штамма COVID-19 — потеря слуха, боли в суставах, боль в животе, тошнота и диарея, а также потеря аппетита. Кроме того, у заболевших встречаются микротромбозы нижних конечностей, которые могут привести к развитию гангрены. Кашель, потеря обоняния и лихорадка при этом встречаются реже, отмечали в Роспотребнадзоре.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июне 2021 года ВОЗ назвала «Дельту» доминирующим вариантом инфекции во всем мире. Его признали более опасным и смертоносным, чем уханьский штамм.