Можно ли работать в огороде 4 июля на Ульянов день и что нельзя делать влюбленным?

Сегодня, 4 июля 2021 года, в православных календарях день почитания памяти двух святых мучеников Иулианов. В народе день называли Ульянов день и считали его Днём влюблённых.
Работать в огороде сегодня очень благоприятно и по народным традициям и по лунному календарю - луна стареющая, однако она перешла в очень плодородный и благоприятный знак Тельца. Сегодня можно сажать и сеять любые семена и виды рассады, пересаживать с места на место растения и высаживать новые саженцы деревьев. Можно полоть, пасынковать, прищипывать растения - любая работа будет благоприятной, поэтому это воскресенье можно спокойно посвятить огороду.
В народе особое внимание сегодня придавали отношениям двух влюбленных. Была легенда, что давным давно жили двое влюбленных - Ульян и Ульяна. И они очень сильно любили друг друга, но никак не могли встретиться, разыскивая друг друга в разных местах. А потому многие традиции и запреты сегодня были связаны именно с романтическими отношениями. Так, строго запрещалось сегодня влюбленным расставаться, иначе это расставание затянется надолго или навсегда. Запрещалось ругаться или ссориться, ревновать друг друга и выяснять отношения, особенно супругам. День нужно было прожить вместе, рядом и в мире и согласии.
С этого дня начинался сбор липового цвета. Это мощное целебное растение было в сушеном виде в каждом доме, никто не пренебрегал возможностью запастить этим душистым лекарством. Применяли его в основном при простудах. Это средство обладает мощным жаропонижающим действием, а также лечит заболевания верхних дыхательных путей - от обычного простудного кашля до туберкулеза.
За липами сегодня наблюдали. Плохой приметой было сегодня срубить дерево - это было к смерти одного из близких людей. Если липа, растущая у дома, засыхала - быть беде.
Сегодня не отправлялись в путь и не принимали никаких решений. Запрещалось начинать новое дело и одалживать кому-либо деньги.