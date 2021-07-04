Можно ли работать в огороде 4 июля на Ульянов день и что нельзя делать влюбленным?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли работать в огороде 4 июля на Ульянов день и что нельзя делать влюбленным?

10:40:277/4/2021Фото: pxhere
0

Сегодня не отправлялись в путь и не принимали никаких решений. Запрещалось начинать новое дело и одалживать кому-либо деньги.

липа
Липовый цвет обладает чудесными лекарственными свойствами

Сегодня, 4 июля 2021 года, в православных календарях день почитания памяти двух святых мучеников Иулианов. В народе день называли Ульянов день и считали его Днём влюблённых.

Работать в огороде сегодня очень благоприятно и по народным традициям и по лунному календарю - луна стареющая, однако она перешла в очень плодородный и благоприятный знак Тельца. Сегодня можно сажать и сеять любые семена и виды рассады, пересаживать с места на место растения и высаживать новые саженцы деревьев. Можно полоть, пасынковать, прищипывать растения  - любая работа будет благоприятной, поэтому это воскресенье можно спокойно посвятить огороду.

В народе особое внимание сегодня придавали отношениям двух влюбленных. Была легенда, что давным давно жили двое влюбленных - Ульян и Ульяна. И они очень сильно любили друг друга, но никак не могли встретиться, разыскивая друг друга в разных местах. А потому многие традиции и запреты сегодня были связаны именно с романтическими отношениями. Так, строго запрещалось сегодня влюбленным расставаться, иначе это расставание затянется надолго или навсегда. Запрещалось ругаться или ссориться, ревновать друг друга и выяснять отношения, особенно супругам. День нужно было прожить вместе, рядом и в мире и согласии.

С этого дня начинался сбор липового цвета. Это мощное целебное растение было в сушеном виде в каждом доме, никто не пренебрегал возможностью запастить этим душистым лекарством. Применяли его в основном при простудах. Это средство обладает мощным жаропонижающим действием, а также лечит заболевания верхних дыхательных путей - от обычного простудного кашля до туберкулеза.

За липами сегодня наблюдали. Плохой приметой было сегодня срубить дерево - это было к смерти одного из близких людей. Если липа, растущая у дома, засыхала - быть беде.

Сегодня не отправлялись в путь и не принимали никаких решений. Запрещалось начинать новое дело и одалживать кому-либо деньги.

Реакция главы МИД Турции на шутку Лаврова: зал хохотал
Немцы дали неожиданный совет британским военным насчет Крыма
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья позирует в бассейне
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Перестало биться сердце талантливой актрисы Омельченко
Умерла на 57-м году жизни: названа причина смерти Драгунской
«Самый громкий развод»: Тарасов назвал причину ухода от Бузовой
Список признаков COVID-19 нового типа
традициипраздникизапретылипавлюбленныеУльянов день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будете собирать липовый цвет?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Можно ли работать в огороде 4 июля на Ульянов день и что нельзя делать влюбленным?
    10:40:27 7/4/2021
    Можно ли работать в огороде 4 июля на Ульянов день и что нельзя делать влюбленным?
    Мошенники набрали кредитов на жительницу Свердловской области, взломав Госуслуги
    10:34:21 7/4/2021
    Мошенники набрали кредитов на жительницу Свердловской области, взломав Госуслуги
    Душевный гороскоп на 5 июля 2021 года: коротко о главном
    10:20:13 7/4/2021
    Душевный гороскоп на 5 июля 2021 года: коротко о главном
    В сорвавшейся с фуникулера в ущелье машине погибла известная журналистка Наталья Мхоян. Смотрите видео
    10:10:51 7/4/2021
    В сорвавшейся с фуникулера в ущелье машине погибла известная журналистка Наталья Мхоян. Смотрите видео
    Почему россияне боятся прививаться от коронавируса, ответила врач
    9:41:23 7/4/2021
    Почему россияне боятся прививаться от коронавируса, ответила врач
    Волнующие морские поздравления и картинки в День работников морского и речного флота 4 июля 2021 года
    9:40:06 7/4/2021
    Волнующие морские поздравления и картинки в День работников морского и речного флота 4 июля 2021 года
    Англия разгромила Украину со счетом 0:4 на Евро-2020
    9:27:00 7/4/2021
    Англия разгромила Украину со счетом 0:4 на Евро-2020
    Календарь дачника на 4 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:00 7/4/2021
    Календарь дачника на 4 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Путин утвердил новую стратегию национальной безопасности России: Кто угрожает стране
    9:05:54 7/4/2021
    Путин утвердил новую стратегию национальной безопасности России: Кто угрожает стране
    Как распознать у себя опасный индийский штамм коронавируса: Отличительные симптомы назвал врач
    8:47:05 7/4/2021
    Как распознать у себя опасный индийский штамм коронавируса: Отличительные симптомы назвал врач