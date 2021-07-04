Путин утвердил новую стратегию национальной безопасности России: Кто угрожает стране
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Путин утвердил новую стратегию национальной безопасности России: Кто угрожает стране

9:05:547/4/2021Фото: Кремлин.ру
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К стратегическим приоритетам РФ отнесены оборона страны, экономическая безопасность и защита традиционных ценностей, культуры и исторической памяти.

Путин
Владимир Путин обновил стратегию нацбезопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности страны. Документ опубликован 3 июля на официальном интернет-портале правовой информации. В нем перечислены национальные интересы России и стратегические приоритеты. В ней говорится об усиливающемся давлении Запада на Россию и попытках расколоть общество.

Так, к национальным интересам страны, в частности, относятся сбережение народа страны, защита конституционного строя, суверенитета и независимости, а также поддержание гражданского мира и согласия. Тогда как к стратегическим приоритетам России отнесены оборона страны, экономическая безопасность и защита традиционных ценностей, культуры и исторической памяти.

В новой стратегии нацбезопасности утверждается тезис о том, что западная модель находится в кризисе, ведущие экономики мира - в стагнации, нестабильность нарастает. Запад хочет сохранить свою гегемонию, поэтому недружественные страны усиливают давление на Москву, формируя ее враждебный образ на мировой арене, искажая историю и роль России в ней, реабилитируют фашизм.

Страну хотят изолировать, разрушить ее внутреннее единство, причем используют для этого имеющиеся социально-экономические проблемы. Деструктивные силы стремятся радикализировать протест, поддерживают маргинальные группы, пытаются обострить межнациональные конфликты, размывают традиционные ценности. Россию пытаются рассорить с ее союзниками. Нарастают и военные угрозы. В частности появляется новая военная инфраструктура НАТО вблизи российских границ, активизируется разведка, отрабатывается применение ядерного оружия. Противостоять этому всему Россия собирается с помощью укрепления сотрудничества с Китаем и Индией.

В качестве одного из путей обеспечения экономической безопасности России названо сокращение использования американского доллара во внешнеполитической деятельности страны.

28 мая Путин в ходе оперативного совещания с Советом безопасности предложил обсудить новую стратегию нацбезопасности РФ.

Предыдущая редакция стратегии национально безопасности была утверждена 31 декабря 2015 года.

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