Путин утвердил новую стратегию национальной безопасности России: Кто угрожает стране

Президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности страны. Документ опубликован 3 июля на официальном интернет-портале правовой информации. В нем перечислены национальные интересы России и стратегические приоритеты. В ней говорится об усиливающемся давлении Запада на Россию и попытках расколоть общество.
Так, к национальным интересам страны, в частности, относятся сбережение народа страны, защита конституционного строя, суверенитета и независимости, а также поддержание гражданского мира и согласия. Тогда как к стратегическим приоритетам России отнесены оборона страны, экономическая безопасность и защита традиционных ценностей, культуры и исторической памяти.
В новой стратегии нацбезопасности утверждается тезис о том, что западная модель находится в кризисе, ведущие экономики мира - в стагнации, нестабильность нарастает. Запад хочет сохранить свою гегемонию, поэтому недружественные страны усиливают давление на Москву, формируя ее враждебный образ на мировой арене, искажая историю и роль России в ней, реабилитируют фашизм.
Страну хотят изолировать, разрушить ее внутреннее единство, причем используют для этого имеющиеся социально-экономические проблемы. Деструктивные силы стремятся радикализировать протест, поддерживают маргинальные группы, пытаются обострить межнациональные конфликты, размывают традиционные ценности. Россию пытаются рассорить с ее союзниками. Нарастают и военные угрозы. В частности появляется новая военная инфраструктура НАТО вблизи российских границ, активизируется разведка, отрабатывается применение ядерного оружия. Противостоять этому всему Россия собирается с помощью укрепления сотрудничества с Китаем и Индией.
В качестве одного из путей обеспечения экономической безопасности России названо сокращение использования американского доллара во внешнеполитической деятельности страны.
28 мая Путин в ходе оперативного совещания с Советом безопасности предложил обсудить новую стратегию нацбезопасности РФ.
Предыдущая редакция стратегии национально безопасности была утверждена 31 декабря 2015 года.