Англия разгромила Украину со счетом 0:4 на Евро-2020

Сборная Англии крупно победила Украину в четвертьфинале чемпионата Европы на стадионе в Риме. Пропустив уже на четвертой минуте, сборная Украины потерпела разгромное поражение в 1/4 финала ЕВРО-2020.
В начале первого тайма Харри Кейн вывел свою команду вперед, пробив в ближний угол ворот украинцев. После перерыва Харри Магуайр удвоил преимущество англичан после навеса Люка Шоу. Через несколько минут Кейн оформил дубль. На 63-й минуте вышедший на замену Джордан Хендерсон забил четвертый мяч в ворота украинцев.
Ближе к концу первого тайма Украина потеряла из-за травмы опытного защитника Сергея Кривцова, но поскольку нужно было отыгрываться, Шевченко заменил его на атакующего хавбека Виктора Цыганкова. Крупный счет деморализовал сборную Украины, англичане продолжали проводить одну атаку за другой, передает УЕФА.
Конечно, счет мог бы быть и не таким крупным, но в целом Украина, покидая турнир, вполне может гордиться своими достижениями. Сегодня они уступили, но играли с душой.
Сначала победа над Германией, теперь самая крупная победа сборной Англии в истории ЕВРО. Теперь сборная Туманного Альбиона сыграет с Данией.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт: "Мы не хотели делать шаг назад. Просто хотели воспользоваться своим шансом и добыть победу, чтобы удача не играла в нашей судьбе никакой роли. Считаю, что сегодня вечером мои ребята сыграли безупречно".
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Мы провели отличный турнир. У моей команды есть свой стиль, от которого она не отказывается вне зависимости от результата и соперника. С этой точки зрения мы показали хороший футбол. Сегодня футболисты сделали все, что было в их силах. Хочу их за это поблагодарить".
Англия сыграла на ноль 10 из 11 последних матчей. Сухая серия сборной Англии составляет уже семь поединков.
Из 11 последних матчей Англия выиграла десять при одной ничьей.
Украина не сыграла на ноль ни одного из 11 матчей в финальных стадиях ЕВРО.
Украина не забила лишь во втором из последних 12 матчей.
В единственном предыдущем четвертьфинале крупного турнира украинцы также потерпели крупное поражение - 0:3 от Италии на ЧМ-2006.
Составы
Украина: Бущан; Забарный, Кривцов (Цыганков 35), Матвиенко; Караваев, Сидорчук (Макаренко 64), Шапаренко, Зинченко, Миколенко; Ярмоленко, Яремчук
Англия: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу (Триппьер 65); Райс (Хендерсон 57), Филлипс (Беллингем 65), Маунт; Санчо, Кейн (Калверт-Льюин 73), Стерлинг (Рэшфорд 65)