В сорвавшейся с фуникулера в ущелье машине погибла известная журналистка Наталья Мхоян. Смотрите видео
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В сорвавшейся с фуникулера в ущелье машине погибла известная журналистка Наталья Мхоян. Смотрите видео

10:10:517/4/2021Фото: МЧС по КБР
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Очевидцы рассказали, что на полпути машина неожиданно пришла в движение и упала с платформы грузового подъемника в Кабардино-Балкарии.

Автомобиль сорвался в обрыв с грузового подъемника в КБР


В субботу автомобиль сорвался с грузового подъемника в ущелье Адыр-Су в Кабардино-Балкарии, сообщили в главке МЧС РФ по региону. Есть жертвы.

"В Эльбрусском районе, ущелье Адыр-Су, с подъемного механизма для автомашин сорвался в обрыв легковой автомобиль. В автомобиле находилась женщина из Ставропольского края 1973 г. р., которая погибла на месте", — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работали десять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС по Кабардино-Балкарии.

С грузового фуникулера сорвался в обрыв автомобиль Reno. Причины и обстоятельства ЧП уточняются.

Позже стало известно, что погибшая - известная журналистка Наталия Мхоян. Об этом рассказали ее коллеги.

«Сегодня в горах Кабардино-Балкарии трагически погибла наша коллега, известный ессентукский журналист, обладатель множества профессиональных наград Наталья Мхоян. Жители Ставрополья хорошо знают Наталью по многочисленным злободневным статьям и репортажам на местных и федеральных телеканалах», — цитирует StarHit.

В Следственном комитете по Кабардино-Балкарии сообщили, что начали проверку случившегося. В ведомстве уточнили, что все произошло 3 июля примерно в 10:00. Два туриста приехали в ущелье на машине, после чего девушка-водитель выпустила пассажира и заехала на автоподъемник. Автомобиль припарковался на платформе, после чего начался подъем.

Очевидцы рассказали, что на полпути машина пришла в движение и упала с платформы в ущелье. Местные жители рассказали, что сорваться с грузового подъемника можно только, если завести машину - фуникулер якобы абсолютно безопасен.



 










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Публикация от МЧС КБР (@mchskbr)




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