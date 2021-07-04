В сорвавшейся с фуникулера в ущелье машине погибла известная журналистка Наталья Мхоян. Смотрите видео

В субботу автомобиль сорвался с грузового подъемника в ущелье Адыр-Су в Кабардино-Балкарии, сообщили в главке МЧС РФ по региону. Есть жертвы.
"В Эльбрусском районе, ущелье Адыр-Су, с подъемного механизма для автомашин сорвался в обрыв легковой автомобиль. В автомобиле находилась женщина из Ставропольского края 1973 г. р., которая погибла на месте", — рассказали в ведомстве.
На месте происшествия работали десять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС по Кабардино-Балкарии.
С грузового фуникулера сорвался в обрыв автомобиль Reno. Причины и обстоятельства ЧП уточняются.
Позже стало известно, что погибшая - известная журналистка Наталия Мхоян. Об этом рассказали ее коллеги.
«Сегодня в горах Кабардино-Балкарии трагически погибла наша коллега, известный ессентукский журналист, обладатель множества профессиональных наград Наталья Мхоян. Жители Ставрополья хорошо знают Наталью по многочисленным злободневным статьям и репортажам на местных и федеральных телеканалах», — цитирует StarHit.
В Следственном комитете по Кабардино-Балкарии сообщили, что начали проверку случившегося. В ведомстве уточнили, что все произошло 3 июля примерно в 10:00. Два туриста приехали в ущелье на машине, после чего девушка-водитель выпустила пассажира и заехала на автоподъемник. Автомобиль припарковался на платформе, после чего начался подъем.
Очевидцы рассказали, что на полпути машина пришла в движение и упала с платформы в ущелье. Местные жители рассказали, что сорваться с грузового подъемника можно только, если завести машину - фуникулер якобы абсолютно безопасен.
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