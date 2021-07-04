Мошенники набрали кредитов на жительницу Свердловской области, взломав Госуслуги
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Мошенники набрали кредитов на жительницу Свердловской области, взломав Госуслуги

10:34:217/4/2021Фото: lk-nalog.ru
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Личные данные, указанные на портале Госуслуг, никак не защищены и взломать их может кто угодно, единственное, что можно сделать — установить двухэтапную проверку во время входа на сайт.

Мошенники добрались до денег жертв, даже не общаясь с ними

Анастасия Павлович, живущая в Верхней Салде Свердловской области, стала жертвой мошенников, при этом ей не пришлось даже общаться с ними. Потерпевшая в 38 лет находится в декрете по уходу за ребенком, которому чуть больше полутора лет. О взятом на нее кредите учительница из музыкальной школы узнала от коллекторов, приславших письмо. Позже, анализируя, что с ней приключилась, Анастасия вспоминает, что история началась 25 апреля, когда ей пришло сообщение с портала Госуслуг, о том, что ее номер в личном кабинете изменен, как и электронная почта. Женщина тогда вошла на сайт, поменяла все обратно и успокоилась, что все теперь нормально, позже она уже никак не смогла войти на Госуслуги.

— Ни через номер, ни через почту, ни через СНИЛС, — вспоминает Анастасия. — Пришлось идти в МФЦ. Это получилось сделать только через несколько дней — у меня маленький ребенок. Доступ мне восстановили, и я снова поменяла данные в кабинете на свои. Сделала скриншот, поменяла пароль. А 6 мая мне снова приходит то же самое СМС. В этот момент я наконец поняла: взлом.

Когда в следующий раз на ее странице оказались снова чужие данные, предусмотрительная преподавательница сделала скриншот с чужими данными, что очень помогло позже, во время проведения следствия. В июне пришло письмо от коллекторов с которым жительница уральского городка сразу обратилась в полицию.

— Полиции удалось выяснить, куда ушли мои деньги: оказывается, на меня открыли карту в Тинькофф-банке. Всё это было сделано без моего участия. Как — я не знаю, — сообщает Анастасия. — Зато полиция точно установила, что взломал мою учетку и набрал кредитов один и тот же человек.

Для Анастасии Павлович совершенно ясно, что личные данные, указанные на Госуслугах, никак не защищены и взломать их может кто угодно, единственное, что можно сделать — установить двухэтапную проверку во время входа на сайт, пишут E1.RU.

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