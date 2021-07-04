Мигрантов заменить зэками и тем самым повысить зарплаты предложил глава "Мироторга"

Глава компании «Мираторг» Виктор Линник поделился мыслями о том, что нужно сделать, чтобы у россиян были достойные зарплаты.
По словам бизнесмена, в России нужно снижать квоты на ввоз иностранной рабочей силы, прибытие которой значительно снижает стоимость работы рабочих специальностей. Российские граждане получают меньше, чем стоит их работа, чтобы хоть как то конкурировать с трудовыми мигрантами. Низкая оплата труда рабочих специальностей сделала минимальным спрос на их получение.
- Конечно, когда зарплаты низкие, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком? — сказал президент «Мираторга» в интервью для РБК.
Решение проблем с рабочими руками путем ввоза иностранцев — иллюзия, считает Линник.
- Если мы смотрим стратегически на развитие холдинга или отрасли, вопрос мигрантов не должен стоять, — считает он.
Глава компании рассказал, что, по его мнению, следует сократить квоты на ввоз иностранцев в три-четыре раза, и заменить мигрантов заключенными.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", такую инициативу уже поддержали МВД и Следственный комитет.