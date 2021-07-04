Мигрантов заменить зэками и тем самым повысить зарплаты предложил глава "Мироторга"
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Мигрантов заменить зэками и тем самым повысить зарплаты предложил глава "Мироторга"

12:44:227/4/2021Фото: pixabay.com
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Большое число мигрантов удешевляет стоимость рабочей силы, что снижает уровень заработков. Россияне вынуждены конкурировать с иностранными рабочими и получать такие же копейки, как и приехавшие из-за границы.

Мигранты станут более ответственными на территории РФ

Глава компании «Мираторг» Виктор Линник поделился мыслями о том, что нужно сделать, чтобы у россиян были достойные зарплаты.

По словам бизнесмена, в России нужно снижать квоты на ввоз иностранной рабочей силы, прибытие которой значительно снижает стоимость работы рабочих специальностей. Российские граждане получают меньше, чем стоит их работа, чтобы хоть как то конкурировать с трудовыми мигрантами. Низкая оплата труда рабочих специальностей сделала минимальным спрос на их получение.

- Конечно, когда зарплаты низкие, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком? — сказал президент «Мираторга» в интервью для РБК.

Решение проблем с рабочими руками путем ввоза иностранцев — иллюзия, считает Линник.

- Если мы смотрим стратегически на развитие холдинга или отрасли, вопрос мигрантов не должен стоять, — считает он.

Глава компании рассказал, что, по его мнению, следует сократить квоты на ввоз иностранцев в три-четыре раза, и заменить мигрантов заключенными.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", такую инициативу уже поддержали МВД и Следственный комитет.

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