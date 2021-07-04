Новых зараженных коронавирусом выявили за сутки на 4 июля в Бердска: Цифры неутешительные

Ковидные госпитали заполнены больными
"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные по коронавирусу - на утро воскресенья.
Как сообщили в оперативном штабе, за последние сутки на 4 июля в Бердске выявили 6 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Всего же за все время пандемии в городе зарегистрировано 1934 заболевших.
По информации оперштаба, на 4 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1078 горожан. У них подозревают наличие новой инфекции. Выздоровели и выписались за все время наблюдений 1825 бердчан.
За последние 24 часа в Бердске медики взяли еще 104 теста. Есть ли среди новых обследованных зараженные коронавирусом, станет известно позже.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне тоже выявили 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Рекорд по заболевшим с начала пандемии в Бердске был зарегистрирован на этой неделе - 11 человек.
Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская, лишь 10% жителей города полностью привиты от коронавируса. Темпы вакцинации крайне низкие.