Новых зараженных коронавирусом выявили за сутки на 4 июля в Бердска: Цифры неутешительные
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Новых зараженных коронавирусом выявили за сутки на 4 июля в Бердска: Цифры неутешительные

11:49:097/4/2021
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По информации оперштаба, на 4 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1078 горожан. У них подозревают наличие новой коронавирусной инфекции.

Ковидные госпитали заполнены больными

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные по коронавирусу - на утро воскресенья.

Как сообщили в оперативном штабе, за последние сутки на 4 июля в Бердске выявили 6 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Всего же за все время пандемии в городе зарегистрировано 1934 заболевших.

По информации оперштаба, на 4 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1078 горожан. У них подозревают наличие новой инфекции. Выздоровели и выписались за все время наблюдений 1825 бердчан.

За последние 24 часа в Бердске медики взяли еще 104 теста. Есть ли среди новых обследованных зараженные коронавирусом, станет известно позже.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне тоже выявили 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Рекорд по заболевшим с начала пандемии в Бердске был зарегистрирован на этой неделе - 11 человек.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская, лишь 10% жителей города полностью привиты от коронавируса. Темпы вакцинации крайне низкие.

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