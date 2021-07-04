Россияне должны быть довольны пенсией, она больше чем в 1990-е годы, считают в Кремле

В выпуске передачи «Соловьев LIVE» главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась по поводу размера пенсий и сравнила ее с тем, что было в 90-е годы.
- Мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 1999 году, допустим, Ну это же объективный факт. Сейчас говорят: пенсии маленькие... Пенсии маленькие, конечно, но они на порядок больше, чем они были, и растут, и будут расти. Дайте только время нашей стране нормально развиваться, без потрясений. Более того, их вообще не платили, — сказала она в эфире.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков дал комментарий по данному высказыванию:
- Ну, смотрите, с тем, что в 90-е годы было плохо, трудно не согласиться; с тем, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться, — заявил представитель Кремля. - Президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать.
По данным за 2020 год средний размер пенсии в России находится на уровне 15–16 тыс. руб. Для комфортной жизни после выхода на пенсию россияне хотят получать больше - 45,6 тысяч рублей. В Москве этот показатель повыше - 65,1 тысяч рублей в месяц, во Владивостоке — 57,1 тысяч рублей, в Петербурге — 55,4 тысяч рублей.
В начале 2021 года произошла индексация пенсий, повышение на 6,3% стало больше показателя инфляции.