Россияне должны быть довольны пенсией, она больше чем в 1990-е годы, считают в Кремле
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Россияне должны быть довольны пенсией, она больше чем в 1990-е годы, считают в Кремле

12:18:127/4/2021Фото: Flickr
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Желание россиян после трудовых лет получать достойную пенсию не должно быть преувеличенным, достаточно оглянуться в прошлое, чтобы понять что и так хорошо, считает главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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В выпуске передачи «Соловьев LIVE» главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась по поводу размера пенсий и сравнила ее с тем, что было в 90-е годы.

- Мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 1999 году, допустим, Ну это же объективный факт. Сейчас говорят: пенсии маленькие... Пенсии маленькие, конечно, но они на порядок больше, чем они были, и растут, и будут расти. Дайте только время нашей стране нормально развиваться, без потрясений. Более того, их вообще не платили, — сказала она в эфире.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков дал комментарий по данному высказыванию:

- Ну, смотрите, с тем, что в 90-е годы было плохо, трудно не согласиться; с тем, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться, — заявил представитель Кремля. - Президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать.

По данным за 2020 год средний размер пенсии в России находится на уровне 15–16 тыс. руб. Для комфортной жизни после выхода на пенсию россияне хотят получать больше - 45,6 тысяч рублей. В Москве этот показатель повыше - 65,1 тысяч рублей в месяц, во Владивостоке — 57,1 тысяч рублей, в Петербурге — 55,4 тысяч рублей.

В начале 2021 года произошла индексация пенсий, повышение на 6,3% стало больше показателя инфляции.

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