"Зеленского украли и подменили на двойника": В Раде бьют тревогу по поводу президента Украины
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"Зеленского украли и подменили на двойника": В Раде бьют тревогу по поводу президента Украины

2:04:067/4/2021Фото: Wikimedia Commons
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Депутат Рады Илья Кива высказал предположение, что украинский лидер не настоящий.

Украинского президента обвинили в кардинальной смене мнений об отношениях с Россией

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива высказал предположение о президенте Украины, которого, по его мнению подменили. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

- Президент Зеленский не настоящий, Зеленского украли и подменили на двойника. А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал! — написал Кива.

В посте выставлен ролик, в котором Зеленский, еще не будучи президентом, рассуждает об отношениях между братскими народами.

- Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, тысячи людей, которые живут в России, — замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка, — говорит на видео Зеленский.

Во время работы на посту президента Украины Владимир Зеленский принял ряд решений, не понравившихся российской общественности.

Ранее  "Курьер. Среда. Бердск" писал о том, что депутат Рады Илья Кива считает потерянной независимость своей страны.

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