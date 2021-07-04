"Зеленского украли и подменили на двойника": В Раде бьют тревогу по поводу президента Украины

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива высказал предположение о президенте Украины, которого, по его мнению подменили. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
- Президент Зеленский не настоящий, Зеленского украли и подменили на двойника. А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал! — написал Кива.
В посте выставлен ролик, в котором Зеленский, еще не будучи президентом, рассуждает об отношениях между братскими народами.
- Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, тысячи людей, которые живут в России, — замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка, — говорит на видео Зеленский.
Во время работы на посту президента Украины Владимир Зеленский принял ряд решений, не понравившихся российской общественности.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" писал о том, что депутат Рады Илья Кива считает потерянной независимость своей страны.